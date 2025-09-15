Bankacılık Devinden Çarpıcı TL/Dolar Tahmini

Hollanda merkezli ING bankası, Türk lirasına yönelik yeni bir rapor yayımladı. Raporda, kurun önümüzdeki aylarda nasıl bir seyir izleyeceğine dair çarpıcı öngörüler yer aldı.

Dünyanın en büyük bankacılık gruplarından ING, Türkiye’ye ilişkin son raporunda dolar/TL’nin kademeli olarak yükselişini sürdüreceğini ve TL'nin önümüzdeki dönemde değer kaybedeceğini açıkladı. Bankacılık devinin raporunda, Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine enflasyon görünümüne bağlı olarak devam edeceği belirtildi: "Merkez Bankası, makro ihtiyati çerçevesinde herhangi bir değişiklik sinyali vermezken, enflasyon görünümüne bağlı olarak faiz indirimlerine devam edileceğini vurguladı. Yıl sonunda politika faizinin 250 baz puanlık indirimlerin sürdürülmesi halinde yüzde 35,5'e, indirimlerin 200 baz puana düşmesi durumunda ise yüzde 36,5'e gerileyeceği öngörülüyor. Ayrıca, dolarizasyon ve rezervlere ilişkin değerlendirmeler ile önümüzdeki dönemde mahkeme duruşmaları etrafında potansiyel piyasa oynaklığı da dikkate alınan konular arasında yer alıyor."

'TL KADEMELİ OLARAK DEĞER KAYBEDECEK'

Raporda banka önümüzdeki 12 ay boyunca Türk lirasının kademeli olarak değer kaybedeceğini öngördü. ING'nin kısa ve orta vadeli tahminleri istikrarlı bir yükseliş gösteriyor: 1 ay 42,00, 3 ay 44,00, 6 ay 46,70 ve 12 ay 50,80 TL. Bir aylık eğilim dolar/TL için 'Hafif Yükseliş' olarak etiketleniyor ve bu da nominal olarak liranın agresif olmasa da değer kaybetmeye devam edeceğini gösteriyor.

