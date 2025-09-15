Kırklareli'nde 220 Çiftçiye ‘Zirai Don’ Desteği! 22.5 Milyon Lira Ödeme Yapılacak

65 ilde 16 üreticiye destek sağlama çalışmaları başladı. Kırklareli'nde zirai don nedeniyle ürünleri zarar gören 220 çiftçiye 22.5 milyon lira destek ödenecek.

Kırklareli'nde 220 Çiftçiye 'Zirai Don' Desteği! 22.5 Milyon Lira Ödeme Yapılacak
Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Şubat 2025'ten itibaren yürürlüğe giren "2025 Yılında Meydana Gelen Zirai Don Nedeniyle Ürünleri Hasar Gören Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" ile 65 ilde 16 üreticiye destek sağlanacak.

Bu iller arasında yer alana Kırklareli'nde 220 çiftçiye 22. 5 milyon lira destek ödenecek.

'SON YILLARDA AFETLER ARTTI'

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yayınlanan kararda Kırklareli'nin de yer aldığını belirterek, "Bu yıl bahar aylarında ülkemizin büyük bir çoğunluğunda zirai don zararıyla karşılaştık. Tabii iklim değişikliği ile birlikte son yıllarda biz don olsun, kuraklık olsun ya da sel olsun doğal afetlerle çok daha fazla karşılaşmaya başladık” dedi.

"22.5 MİLYON LİRA ÖDEME YAPACAĞIZ"

Ülke genelinde 65 ilde meyve bahçelerinde önemli bir zarar söz konusu olduğunu belirten Karaca “Bizim ilimizde de yaklaşık 8 bin dekar alan dondan zarar görmüştü çoğunluğu bağ ve ceviz alanları olmak üzere meyve bahçelerinde burada 220 üreticimiz zarar gördü, üreticilerimize de bu kapsamda biz 22.5 milyon lira bir ödeme yapacağız" dedi.

