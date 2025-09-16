Okullarda 'Zam' Zili Çaldı! Kantin Fiyatları Hem Cebi Hem Velileri Yakıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2025-2026 yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül itibariyle başladı. Yeni dönemin ilk ders zilinin çalmasının ardından kantinler yeniden öğrencilerle doldu taştı.

Star Haber’den Canan Yıldırım Girgin’in haberine göre, okullarda kantin fiyatlarına yüzde 20-25 oranında zam geldi. Geçen yıl 70 lira olan kaşarlı tost 85 lira, 20 lira olan simit-poğaça 25 lira, 15 lira olan ayran, 20 lira oldu.

Okul kantininden bir kare

Tabldot yemek bulunan kantinlerde de fiyat artışı yaşandı. Bazı kantinlerde en uygun tabldot yemeğin fiyatı 190 lira olarak belirlendi.

Tabldot yemek

İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, özel okulların fiyatlarını kendilerinin hazırladığını belirterek “Bizim esnaf odamıza bağlı olan bütün kantinlerimiz bu fiyata göre satmak zorunda” yorumunu yapı.

Daha önce okul kantinlerinde, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını desteklemek amacıyla belirli gıda maddelerinin satışına sınırlamalar getirilmişti.

Kantinden yemek alan öğrenciler

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı arasında yapılan işbirliği ile 16 Eylül 2019’dan itibaren okullarda satılacak gıdalara "Okul Gıdası" logosu eklenmeye başlanmıştı.

Satılamayacak gıdalar şöyle:

Enerji içecekleri, gazlı içecekler, meyveli içecekler

Kızartmalar ve cipsler

Tüm çikolata türleri, gofretler

Şeker ve şekerleme türleri

Guarana ve kafein içeren ürünler

Kremalı, çikolatalı kekler ve pastalar

Hamurlu tatlılar, şerbetli tatlılar

Tatlandırıcı içeren yiyecekler

Satılabilecek gıdalar ise şöyle:

Taze meyveler ve çiğ sebzeler

Kuru meyveler

Kuruyemişler

İçme suyu ve ayran

UHT veya pastörize süt

Taze sıkılmış meyve ve sebze suyu

Yoğurt

Peynir (pastörize)

Günlük haşlanmış yumurta

Kaynak: Star gazetesi