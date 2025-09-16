Okullarda 'Zam' Zili Çaldı! Kantin Fiyatları Hem Cebi Hem Velileri Yakıyor
Yeni dönemin ders zili okul kantinlerindeki zamlarla birlikte çaldı. Okul kantinlerinde geçen yıl 70 lira olan kaşarlı tost 85 lira, 20 lira olan simit-poğaça 25 lira, 15 lira olan ayran, 20 lira oldu.
2025-2026 yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül itibariyle başladı. Yeni dönemin ilk ders zilinin çalmasının ardından kantinler yeniden öğrencilerle doldu taştı.
Star Haber’den Canan Yıldırım Girgin’in haberine göre, okullarda kantin fiyatlarına yüzde 20-25 oranında zam geldi. Geçen yıl 70 lira olan kaşarlı tost 85 lira, 20 lira olan simit-poğaça 25 lira, 15 lira olan ayran, 20 lira oldu.
Tabldot yemek bulunan kantinlerde de fiyat artışı yaşandı. Bazı kantinlerde en uygun tabldot yemeğin fiyatı 190 lira olarak belirlendi.
İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, özel okulların fiyatlarını kendilerinin hazırladığını belirterek “Bizim esnaf odamıza bağlı olan bütün kantinlerimiz bu fiyata göre satmak zorunda” yorumunu yapı.
Daha önce okul kantinlerinde, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını desteklemek amacıyla belirli gıda maddelerinin satışına sınırlamalar getirilmişti.
Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı arasında yapılan işbirliği ile 16 Eylül 2019’dan itibaren okullarda satılacak gıdalara "Okul Gıdası" logosu eklenmeye başlanmıştı.
Satılamayacak gıdalar şöyle:
- Enerji içecekleri, gazlı içecekler, meyveli içecekler
- Kızartmalar ve cipsler
- Tüm çikolata türleri, gofretler
- Şeker ve şekerleme türleri
- Guarana ve kafein içeren ürünler
- Kremalı, çikolatalı kekler ve pastalar
- Hamurlu tatlılar, şerbetli tatlılar
- Tatlandırıcı içeren yiyecekler
Satılabilecek gıdalar ise şöyle:
- Taze meyveler ve çiğ sebzeler
- Kuru meyveler
- Kuruyemişler
- İçme suyu ve ayran
- UHT veya pastörize süt
- Taze sıkılmış meyve ve sebze suyu
- Yoğurt
- Peynir (pastörize)
- Günlük haşlanmış yumurta
Kaynak: Star gazetesi