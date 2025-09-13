Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç Hayatını Kaybetti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç, hayatını kaybetti. Kılıç'ın vefatını mesai arkadaşı Cemil Ertem duyurdu. Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma metinlerini kaleme alan isimler arasındaydı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç Hayatını Kaybetti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti. Kılıç’ın vefatını, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Cemil Ertem sosyal medya hesabından duyurdu. Ertem paylaşımında, “Değerli mesai arkadaşımız, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç‘ı kaybettik. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine Allah’tan sabırlar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma metinlerini de hazırlayan Hamdi Kılıç, uzun yıllardır Cumhurbaşkanlığı bünyesinde görev yapıyordu.

