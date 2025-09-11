Sevda Türküsev'e Şok Suçlama: 'Sahte Jigolo Olarak Programına Çıktım'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal medyada gündeme ilişkin videolarıyla bilinen ve sık sık eleştirilerin hedefi olan AKP’li Sevda Türküsev hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İçerik üreticisi fenomen Deniz TiMedya, Türküsev’in ekibinden bir kişinin kendisine ulaştığını ve programda “jigolo” karakteriyle yer alması için ücret teklif edildiğini öne sürdü.

Deniz TiMedya, pandemi döneminde hazırladığı parodi videolar sayesinde tanındığını belirterek, “Benden jigolo olarak programa çıkmam istendi. Ben bu konuda dalga geçen biriyim, yapamam dedim. Bana ‘Sana para vereceğiz’ denildi. O dönem maddi sıkıntılarım vardı, teklifi kabul ettim ve canlı yayında jigolo rolü yaptım” ifadelerini kullandı.

'SENARYOYU FARKLI AKTARDILAR'

TiMedya, yaşananların tamamen kurgu olduğunu, ancak izleyiciye farklı şekilde sunulduğunu iddia etti. “Kurgu olduğunu bilmelerine rağmen Sevda Türküsev yayında bana çok sert tepki gösterdi. Sanki gerçekmiş gibi üzerime geldiler. O an yaşananlar senaryoydu ama izleyiciye farklı aktarıldı” diye konuştu.

'ÜCRETİ ALAMADIM'

İçerik üreticisi, program sırasında cevap vermek istediğinde ise yayından alındığını öne sürdü. Ayrıca kendisine vaat edilen ücretin de ödenmediğini iddia ederek, Türküsev’in ekibine tepki gösterdi. Deniz TiMedya’nın açıklamaları sosyal medyada geniş yankı buldu. Sevda Türküsev ve ekibinden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

