'Adrese Teslim' Tam Gaz Devam: Kocaeli Üniversitesi’nden Tartışmalı Profesörlük İlanı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nde açılan profesörlük ilanı, şartları nedeniyle tartışma yarattı. Resmi Gazete’nin 5 Eylül tarihli sayısında yayımlanan ilanda, kadroya alınacak profesörde “Yönetim ve Strateji” alanında doçentlik, “güç mesafesi, çalışan-yönetici uyumsuzluğu, ayrımcılık ve görev bağımsızlığı” konularında SSCI indeksli dergilerde yayın yapmış olma ve havacılık yönetimi alanında çalışma şartları arandı.

Nefes'te yer alan habere göre, bu özel koşullar, kadronun Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nden Prof. Dr. İlhami Yücel için açıldığı yorumlarına neden oldu. Yücel’in akademik yayınları arasında ilan metninde geçen “güç mesafesi”, “görev bağımlılığı” ve “ayrımcılık” gibi başlıkların bulunduğu görüldü. Yücel’in İngilizce kaleme aldığı makalelerden bazıları “Görev bağımlılığı koşullarında statü uyumsuzluğunun etkileri: Rahatsız edici derecede yakın” ve “Göçmen işçilerin algılanan etnik ayrımcılık ile devam bağlılığı arasındaki ilişkide öz saygının aracılık rolü” başlıklarını taşıyor. Fakültenin Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kaya’nın da daha önce aynı üniversitede görev yapmış olması dikkat çekti.

ADRESE TESLİM İLANLAR BİTMİYOR

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) daha önce üniversitelere gönderdiği yazıda, öğretim üyesi alımlarında adayların tez ya da akademik çalışmalarına doğrudan atıf yapılmaması gerektiğini vurgulamıştı. Ancak söz konusu ilan, bu uyarıların dikkate alınmadığı yönünde eleştirileri gündeme getirdi. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’ne neden yönetim ve strateji alanında çalışan bir akademisyenin alınmak istendiği sorusu ise şimdilik yanıtsız kaldı.

Kaynak: Nefes