'Adrese Teslim' Tam Gaz Devam: Kocaeli Üniversitesi’nden Tartışmalı Profesörlük İlanı

Havacılık Fakültesi için açılan profesörlük ilanında “kişiye özel” şartlar dikkat çekti. İlanda yer alan akademik kriterlerin, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nden Prof. Dr. İlhami Yücel’in çalışmalarını işaret ettiği öne sürüldü. YÖK’ün uyarılarına rağmen “adrese teslim” ilan tartışmaları yeniden gündeme geldi.

Son Güncelleme:
'Adrese Teslim' Tam Gaz Devam: Kocaeli Üniversitesi’nden Tartışmalı Profesörlük İlanı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nde açılan profesörlük ilanı, şartları nedeniyle tartışma yarattı. Resmi Gazete’nin 5 Eylül tarihli sayısında yayımlanan ilanda, kadroya alınacak profesörde “Yönetim ve Strateji” alanında doçentlik, “güç mesafesi, çalışan-yönetici uyumsuzluğu, ayrımcılık ve görev bağımsızlığı” konularında SSCI indeksli dergilerde yayın yapmış olma ve havacılık yönetimi alanında çalışma şartları arandı.

'Adrese Teslim' Tam Gaz Devam: Kocaeli Üniversitesi’nden Tartışmalı Profesörlük İlanı - Resim : 1

Nefes'te yer alan habere göre, bu özel koşullar, kadronun Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nden Prof. Dr. İlhami Yücel için açıldığı yorumlarına neden oldu. Yücel’in akademik yayınları arasında ilan metninde geçen “güç mesafesi”, “görev bağımlılığı” ve “ayrımcılık” gibi başlıkların bulunduğu görüldü. Yücel’in İngilizce kaleme aldığı makalelerden bazıları “Görev bağımlılığı koşullarında statü uyumsuzluğunun etkileri: Rahatsız edici derecede yakın” ve “Göçmen işçilerin algılanan etnik ayrımcılık ile devam bağlılığı arasındaki ilişkide öz saygının aracılık rolü” başlıklarını taşıyor. Fakültenin Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kaya’nın da daha önce aynı üniversitede görev yapmış olması dikkat çekti.

'Adrese Teslim' Tam Gaz Devam: Kocaeli Üniversitesi’nden Tartışmalı Profesörlük İlanı - Resim : 2

ADRESE TESLİM İLANLAR BİTMİYOR

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) daha önce üniversitelere gönderdiği yazıda, öğretim üyesi alımlarında adayların tez ya da akademik çalışmalarına doğrudan atıf yapılmaması gerektiğini vurgulamıştı. Ancak söz konusu ilan, bu uyarıların dikkate alınmadığı yönünde eleştirileri gündeme getirdi. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’ne neden yönetim ve strateji alanında çalışan bir akademisyenin alınmak istendiği sorusu ise şimdilik yanıtsız kaldı.

Üniversitenin İş İlanı Tartışma Yarattı: 'Mutluluğun Formülünü Bulan' Profesör AranıyorÜniversitenin İş İlanı Tartışma Yarattı: 'Mutluluğun Formülünü Bulan' Profesör AranıyorGündem
Özel Üniversite Fiyatları Rekor Kırdı! Fakülte Ücretleri 1,5 Milyon TL’yi Geçti! İşte En Pahalı BölümlerÖzel Üniversite Fiyatları Rekor Kırdı! Fakülte Ücretleri 1,5 Milyon TL’yi Geçti! İşte En Pahalı BölümlerEkonomi

Kaynak: Nefes

Etiketler
Kocaeli Üniversite
Son Güncelleme:
Victor Osimhen İçin Karar Verildi! Okan Buruk’tan Barış Alper’e Tam Yetki: Eyüpspor Maçının Gol Yükünü Sırtlayacak Galatasaray'da İki Yıldız İçin Karar Verildi
"Evet Yobazım" Diyen Survivor Yunus Emre'den Manifest Kızlarının Tarzı Hakkında Çirkin Yorum! Manifest Kızlarının Tarzı Hakkında Çirkin Yorum
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan Görevden Uzaklaştırıldı Antalya Emniyet Müdürü Görevden Uzaklaştırıldı
Cinayetin Nedeni Ortaya Çıktı: İşte Savcı Ercan Kayhan'ı Öldüren Mustafa Can Gül'ün İlk İfadesi... Savcı Cinayetinin Nedeni Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Yurt Dışı Çıkış Harcına Zam Geldi! Bir Yılda Yüzde 600 Artış... 710 Liradan 1000 Liraya Çıktı Yurt Dışı Çıkış Harcına Zam Geldi
Meteoroloji'den Flaş Yağış Uyarısı! O İllerde Yaşayanlar Dikkat, Bir Anda Sağanak Bastıracak Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı
İsrail'in Ablukasını Kırmak İçin Yola Çıkmışlardı: Gazze’ye Giden Sumud Filosuna Tunus’ta Drone Saldırısı Gazze’ye Giden Sumud Filosuna Tunus’ta Drone Saldırısı
Trump’ın Yalanladığı Epstein Mektubu Sızdırıldı! 'Ortak Yönlerimiz Var' Trump’ın Yalanladığı Epstein Mektubu Sızdırıldı! 'Ortak Yönlerimiz Var'
Gürsel Tekin'den Olay Olan 'Mal Varlığı' Yanıtı! 'Kıskanmayın Bir gün Sizin de Olur' 'Kıskanmayın Bir gün Sizin de Olur'