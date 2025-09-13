Bayrampaşa Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Hasan Mutlu Gözaltına Alındı

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, aralarında belediye başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri binada arama yapıyor.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da aralarında bulunduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bayrampaşa Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Hasan Mutlu Gözaltına Alındı - Resim : 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, Bayrampaşa Belediyesi’nde görevli bazı kamu görevlileri ve dışarıdan şahısların çeşitli suçlara karıştığının tespit edildiğini bildirdi. Açıklamada, zimmet, irtikap, rüşvet almak, rüşvet vermek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarına dair delillere ulaşıldığı belirtildi.

Bayrampaşa Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Hasan Mutlu Gözaltına Alındı - Resim : 2
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu

BAŞKAN MUTLU GÖZALTINDA

Bu kapsamda, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 48 şüpheli için bu sabah saatlerinde eşzamanlı yakalama ve gözaltı işlemlerinin uygulandığı ifade edildi. Başsavcılık, ayrıca 72 konut ve iş yerinde arama ve el koyma işlemlerinin yapılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne talimat verildiğini duyurdu.

Bayrampaşa Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Hasan Mutlu Gözaltına Alındı - Resim : 3

Antalya'da Belediyeye Yeni Operasyon: Bir Kanala Kayyım Atandı, Eski Gelin de GözaltındaAntalya'da Belediyeye Yeni Operasyon: Bir Kanala Kayyım Atandı, Eski Gelin de GözaltındaGüncel
4 CHP'li Belediyeye Peş Peşe Operasyon: Başkanlar İçin Gözaltı Kararı4 CHP'li Belediyeye Peş Peşe Operasyon: Başkanlar İçin Gözaltı KararıGündem

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA

Etiketler
Bayrampaşa Operasyon
Son Güncelleme:
'Adrese Teslim' Tam Gaz Devam: Kocaeli Üniversitesi’nden Tartışmalı Profesörlük İlanı Kocaeli Üniversitesi’nden Tartışmalı Profesörlük İlanı
Sevda Türküsev'e Şok Suçlama: 'Sahte Jigolo Olarak Programına Çıktım' Sevda Türküsev'e Şok Suçlama
İngiltere’ye Damga Vuracak! Ruben Amorim Canlı Yayında Altay Bayındır Bombasını Patlattı: Manchester United Tarihinde Bir İlk Manchester United Tarihinde Bir İlk
Sekiz Yıldır Bekleniyordu! Spotify O Özelliği Getiriyor Sekiz Yıldır Bekleniyordu! Spotify O Özelliği Getiriyor
ÇOK OKUNANLAR
Bayrampaşa Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Hasan Mutlu Gözaltına Alındı Bir CHP'li Belediyeye Daha Operasyon
Vergi Oranları Değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Net Yanıt Vergi Oranları Değişiyor mu? Cevdet Yılmaz'dan Net Yanıt
Rusya'da Şiddetli Deprem! 7.7'yle Sallandı Rusya'da Şiddetli Deprem! 7.7'yle Sallandı
Kocaeli’nde Dehşet! Kız Arkadaşı ve Kardeşini Öldürdü, İntihar Etti! Kocaeli’nde Dehşet! Kız Arkadaşı ve Kardeşini Öldürdü!
Protestoların Ardından Nepal’de Tarihi Dönüm Noktası: İlk Kadın Başbakan Göreve Başladı Nepal’de Protestoların Ardından Tarihi Gün