Bayrampaşa Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Hasan Mutlu Gözaltına Alındı

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da aralarında bulunduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, Bayrampaşa Belediyesi’nde görevli bazı kamu görevlileri ve dışarıdan şahısların çeşitli suçlara karıştığının tespit edildiğini bildirdi. Açıklamada, zimmet, irtikap, rüşvet almak, rüşvet vermek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarına dair delillere ulaşıldığı belirtildi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu

BAŞKAN MUTLU GÖZALTINDA

Bu kapsamda, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 48 şüpheli için bu sabah saatlerinde eşzamanlı yakalama ve gözaltı işlemlerinin uygulandığı ifade edildi. Başsavcılık, ayrıca 72 konut ve iş yerinde arama ve el koyma işlemlerinin yapılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne talimat verildiğini duyurdu.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA