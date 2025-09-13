Tarihi Likya Yolu'nda Neler Oluyor? Bir Hafta Arayla İki Turist Ölü Bulundu

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde tarihi Likya Yolu’nda yürüyüş yapan Avustralyalı turist Irene Claire Dunn hayatını kaybetti. Kayalık alanda ölü bulunan turistin cesedi, kesin ölüm nedeni için adli tıp kurumuna gönderildi. Geçtiğimiz hafta Likya Yolu'nda Çinli turist Xu Wenkai'nin de cansız bedeni bulunmuştu.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, tarihi Likya Yolu’nda yürüyüş yapan bir Avustralyalı turist hayatını kaybetti.

Boğaziçi Mahallesi Yediburunlar mevkisinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kayalık alanda hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

Avustralya uyruklu Irene Claire Dunn'un cansız bedeni Likya Yolu'nda bulundu

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hayatını kaybeden kişinin Avustralya uyruklu Irene Claire Dunn (70) olduğu belirlendi. Dunn’un cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

ÇİNLİ TURİST DE ÖLÜ BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz hafta tarihi Likya Yolu'nda Çin uyruklu bir turistin daha cansız bedeni bulunmuştu. Çin’den Fethiye’ye tatile gelen Xu Wenkai (30)’den haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri arama çalışması başlatmıştı. Xu’nun sosyal medya hesabında, Likya Yolu girişinde çekilmiş bir fotoğrafının bulunması üzerine, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD ve çeşitli sivil toplum kuruluşları bölgeye sevk edilmişti.

Çinli turist Xu Wenkai Likya Yolu'nda ölü bulunmuştu

Yaklaşık 43 personel, 9 araç, 1 kadavra köpeği ve 1 iz takip köpeğinin katıldığı arama çalışmalarında Xu Wenkai’nin cesedi, Kabak Koyu ile Kelebekler Vadisi arasındaki dağlık ve sarp alanda bulunmuştu.

Kaynak: AA

