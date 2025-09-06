Likya Yolu'nda Sır Olay: Çinli Turist Ölü Bulundu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muğla'nın Fethiye ilçesi Faralya Mahallesi’nde, Likya Yolu’nda yürüyüş yaparken kaybolan 30 yaşındaki Çin uyruklu Xu Wenkai'nin cansız bedeni bulundu.

İKİ GÜN ÖNCE KAYBOLDU

Çin’den tatil için Fethiye’ye gelen Xu Wenkai’nin yakınları, iki gün önce 112 Acil Çağrı Merkezi’ne kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri, Wenkai’nin en son Kabak Koyu ile Kelebekler Vadisi arasında çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştığını tespit etti.

Xu Wenkai'nin iki gün önce kaybolduğu bildirildi

Xu Wenkai’nin bulunması için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan ekipler bölgede çalışma yürüttü. Aramalara 43 personelin yanı sıra 9 araç, 1 kadavra köpeği ve 1 iz takip köpeği de katıldı.

Çinli turistten acı haber geldi

Her yerde aranan Çinli turist Wenkai’den acı haber geldi. Turistin cansız bedeni bulundu. Sır ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA