İlber Ortaylı’dan Tartışma Yaratacak 'Rize' Sözleri

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, konuk olduğu bir programda Türkiye'deki çay üretimiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rize çayını beğenmediğini dile getiren Ortaylı, "Rizeliler bir an önce yerine diktikleri çayları alıp, mandalinaları geri getirsin. Dünyanın en güzel mandalinası Rize'de yetişir. Sivri akıllı biri bunlara çay öğretmiş" dedi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Adem Metan'ın YouTube kanalında Türkiye'deki çay üretimiyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

'RİZE'DE ÇAY FALAN ÜRETİLMEZ'

Ortaylı, Türkiye'de çay denince akla gelen ilk şehir olan Rize'ye değinerek, "Rize çayını sevmiyorum. Rizeliler bir an önce yerine diktikleri çayları alıp, mandalinaları geri getirsin. Dünyanın en güzel mandalinası Rize'de yetişir. Sivri akıllı biri bunlara çay öğretmiş" sözleriyle çarpıcı bir çıkış yaptı.

'GÜZEL ÇAY HİNDİSTAN VE ÇİN'DEN GELİR'

Türkiye’de kaliteli çay üretiminin mümkün olmadığını savunan Ortaylı, lezzetli çayların yalnızca Hindistan ve Çin gibi ülkelerden temin edilebileceğini vurguladı. Bu açıklamalar sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, çay tarımıyla uğraşan birçok Rizeli vatandaş tepkisini dile getirdi.

