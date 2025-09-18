Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya Bir Tepki Daha: 'Kimse Bize Tarih Dersi Vermesin'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Tüm şehitleri yad ederek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yarın Gaziler gününü şahsım ve milletim adına şimdiden tebrik ediyorum. Bu vesileyle mukaddes değerlerimiz uğruna kanlarını akıtan gazilerimize uzun ömürler diliyorum” dedi.

“Bu vatan bu toplarlar bize aziz şehitlerimizin emanetidir” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şehitlerimizin anne, baba, eş ve çocukları da devlet olarak sahip çıkmamız gereken birer emanettir. Şehit ve gazi yakınlarını bağrına basmış bir milletiz, hükümetiz.. Tüm imkanlarımızla şehitler tepesini boş bırakmayan o yüce ruhlara layık olma çabasındayız. Gaziler günü vesilesiyle tertiplediğimiz kura törenimiz bunun en somut örneğidir. Birazdan çekeceğimiz kura ile 630 şehit yakını gazi ve gazi yakınımızın atamalarını gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Şehit ve gazi yakınları için kura çekimleri yapılacağını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her daim sizin yanınızda olmaya inşallah devam edeceğiz” mesajı verdi.

‘ŞEHİT VE GAZİLERE SAYGISIZLIĞA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK’

Şehit ve gazilere saygısızlığa izin verilmeyeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şehitlerimizin muazzez hatırasını, gazilerimizin gönlünü incitecek en ufak bir söze, beyana, tavra, fiile zerre miskal tahammülümüz yoktur. Kader ortaklığımıza, yol arkadaşlığımıza, kan kardeşliğimize, milli birlik ve dayanışma ruhumuza pusu kuranların planlarını hep birlikte yırtıp attık” şeklinde konuştu.

‘SOYKIRIMA EN GÜÇLÜ TEPKİ TÜRKİYE’DEN YÜKSELİYOR’

Gazze’de yaşanan katliama da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gazze kasabı Netanyahu ve katliam şebekesi her gün bir ülkeye saldırarak zalimlikte ve barbarlıkta sınır tanımıyor. 23 aydır tüm insanlığın gözleri önünde gerçekleştirilen bu soykırıma en güçlü tepki yine Türk milletinden ve Türkiye Cumhuriyeti'nden yükseliyor” ifadelerini kullandı.

‘BİZ BU TOPRAKLARDA EV SAHİBİYİZ’

Netanyahu’nun ‘Kudüs’ sözlerine de yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Biz tarih sahnesine yeni çıkmış bir devlet değiliz. Tam tersine Türkiye Cumhuriyeti olarak hafıza kartında 2 bin yıllık birikimi olan köklü bir devletiz. Cumhurbaşkanlığı forsundaki her bir yıldız bunun sembolüdür. Şimdi birileri çıkıyor bize laf atıyor, tarih dersi vermeye çalışıyor. Kimse çıkıp bize tarih dersi vermesin. Biz, bize sataşanların 2-3 nesil önce geldikleri topraklarda asırlar boyu yer aldık. Bin yıldır buradayız, kıyamete kadar bu topraklarda olacağız. Biz bu topraklarda ev sahibiyiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı: “İstiklal Marşı'nda ne diyor; 'Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın… Kim bilir, belki yarın… belki yarından da yakın.' Rabbim Yar ve yardımcımız olsun. Görev yerleri belli olacak kardeşlerime başarılar diliyorum.”

Kaynak: Haber Merkezi