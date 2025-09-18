Ankara'da Kritik Görüşme! Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cumhurbaşkanı Erdoğan Görüşecek

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kritik bir görüşme için Ankara'ya geliyor. Zirvede Gazze'deki çatışmalar, ateşkes girişimleri ve iki devletli çözüm ön planda olacak.

Ankara'da Kritik Görüşme! Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cumhurbaşkanı Erdoğan Görüşecek
Ankara, Orta Doğu'nun en hassas meselelerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bugün başkentte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Görüşme, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle gerçekleştirilecek ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesiyle birlikte bölgesel dinamikler ele alınacak.

PROGRAMDA NELER VAR?

Son dakika gelişmeleri arasında yer alan bu buluşma, İsrail'in Gazze'ye yönelik artan saldırılarının gölgesinde gerçekleşiyor. Liderler Filistin'deki mevcut durumu, kalıcı ateşkes için atılacak adımları ve iki devletli çözüm çerçevesinde barışın sağlanmasını tartışacak. Türkiye, uzun süredir devam eden çatışmalarda arabuluculuk rolünü üstlenmeye hazır olduğunu ifade etmişti. Bu bağlamda, Ankara'nın diplomatik girişimleri bölge barışına katkı sağlamayı hedefliyor.

Programa göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme öncesinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'ne katılacak. Saat 14.00'te başlayacak törenden sonra Abbas'ı resmi törenle karşılayacak. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, zirvede Gazze savaşı başta olmak üzere diğer bölgesel konular da gündeme gelecek.

Kaynak: Haber Merkezi

