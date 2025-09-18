Dünya Basınında Çarpıcı Analiz: Hedef İlk 10…. Türkiye'nin Önünde Sadece Bir Rakip Kaldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye, son yıllarda insansız hava araçları (İHA) ve beşinci nesil savaş uçağı KAAN gibi projelerle savunma sanayisinde güçlü bir yükseliş gösterdi. Türk yetkililer, dünya genelinde artan savunma harcamalarının yarattığı ortamda Türkiye'nin ilk 10 savunma ihracatçısı arasına girmeyi hedeflediğini ifade etti.

JEOPOLİTİK GERİLİMLER HARCAMALARI ARTIRIYOR

Dünya genelinde yaşanan jeopolitik gerilimler, ülkelerin savunma bütçelerinde kalıcı bir artışa neden oldu. Birleşmiş Milletler'in paylaştığı verilere göre, 2024 itibarıyla küresel savunma harcamaları 2,7 trilyon dolara ulaştı. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS), bu rakamın dünya genelinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYİH) ortalama yüzde 1,9’unu oluşturduğunu açıkladı.

TÜRKİYE'DEN ÇARPICI SAVUNMA GÜCÜ

Eurasian Times tarafından hazırlanan analizde, Türkiye’nin hızla büyüyen savunma ihracatı potansiyeline dikkat çekildi. Artan silah talebinin Türkiye’yi önde gelen ihracatçılar arasına taşıyabileceği belirtilirken, KAAN savaş uçağı ve Baykar İHA’ları özel olarak değerlendirildi. Türkiye'nin özellikle havacılık alanındaki ilerlemesi öne çıkarıldı. Yayın, “Ankara'nın küresel savunma sanayiinde stratejik bir konum kazandığını” ve mevcut uluslararası ortamın Türkiye için bir fırsat sunduğunu belirtti.

KÜRESEL PAZARDA BÜYÜK BÜYÜME BEKLENTİSİ

Önümüzdeki 10 yıl içinde savunma harcamalarının daha da artması bekleniyor. Küresel pazarın 6,6 trilyon dolara ulaşacağı ve yıllık ortalama büyümenin yüzde 9,37 olacağı tahmin ediliyor. Bu artış, savunma sanayii firmaları için büyük bir pazar potansiyeli anlamına geliyor.

Analize göre, artan güvenlik ihtiyaçları ülkeleri alternatif tedarikçilere yönlendirirken, Türkiye rekabetçi ürünleri ve milli teknolojileriyle bu alanda öne çıkıyor.

TÜRKİYE’NİN İHRACAT HEDEFİ: İLK 10

Analizde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in değerlendirmelerine yer verildi. Şimşek, “Savunma sanayi ihracatında çok büyük bir avantaja sahibiz” diyerek, Türkiye’nin 1400’den fazla proje ile toplam değeri 100 milyar doları aşan bir savunma sanayii portföyüne sahip olduğunu hatırlattı. Bu projelerin, Türkiye’yi ihracat sıralamasında ilk 10’a taşıyabileceği vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün’ün açıklamasında ise bu atılımların Türkiye’ye “teknoloji, diplomasi ve prestij” kazandırdığı belirtildi. Ayrıca, ülkede savunma alanında faaliyet gösteren firma sayısının 3500’ü aştığı ve bunun ciddi bir üretim kapasitesi yarattığı kaydedildi.

Fotoğraf: AA

TÜRKİYE, KÜRESEL SIRALAMADA YÜKSELİYOR

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre, Türkiye 2020-2024 yılları arasında dünyanın 11. en büyük savunma ihracatçısı oldu. Bu dönemde Türkiye’nin küresel silah ihracatındaki payı yüzde 1,7’ye ulaştı. Türkiye, beş yıl içinde Ukrayna, İsviçre ve Hollanda gibi ülkeleri geride bırakarak 14. sıradan 11. sıraya yükseldi. Aynı dönemde ihracat hacminde yüzde 103’lük bir artış kaydedildi.

İHA’LAR DİKKAT ÇEKİYOR

Eurasian Times, Türkiye’nin savunma ihracatındaki yükselişinde İHA’ların belirleyici rol oynadığını aktardı. Baykar’ın geliştirdiği TB2 ve Akıncı modelleri şu ana kadar 34’ten fazla ülkeye satıldı. Şirketin 2023 yılı ihracat geliri 1,8 milyar dolara ulaştı ve toplam gelirinin yüzde 90’ı yurtdışından elde edildi.

Analizde ayrıca, Haluk Görgün’ün Türkiye’nin “2018’den bu yana İHA pazarında lider” olduğunu vurguladığına da yer verildi. Türkiye'nin küresel İHA pazarındaki payının yüzde 65 olduğu bildirildi.

Fotoğraf: AA

ANALİZDE ‘KAAN’ VURGUSU

Beşinci nesil savaş uçağı KAAN, analizde “Türkiye'nin yükselen yıldızı” olarak tanımlandı. Projenin ihracat açısından büyük potansiyel taşıdığına dikkat çekildi. Türkiye'nin Endonezya ile 48 adet KAAN savaş uçağı için anlaşma imzaladığı bilgisi paylaşılırken, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Pakistan gibi ülkelerin de projeye ilgi duyduğu aktarıldı. Diğer yandan, Türk savunma sanayiinin önde gelen firmaları arasında Aselsan, Roketsan, STM ve Sarsılmaz da yer aldı. Özellikle Aselsan’ın küresel savunma sanayii sıralamasında 42. sıraya yükseldiği vurgulandı.

GÜNEY KORE İLE REKABET KIZIŞIYOR

Türkiye'nin küresel savunma ihracatında karşı karşıya olduğu güçlü rakiplerden biri de Güney Kore. Ülke, yüzde 2,2’lik ihracat payı ile öne çıkıyor. Özellikle K9 Thunder obüsleri ve zırhlı araçlar, 11 ülkeye ihraç edilerek 7 milyar dolarlık gelir elde etti.

Ayrıca Güney Kore, KF-21 Boramae isimli kendi beşinci nesil savaş uçağını geliştiriyor ve denizcilik alanında da büyük ihaleler kazanıyor. ABD başta olmak üzere birçok ülkeyle büyük çaplı anlaşmalar imzalamış durumda.

Güney Kore’nin bir diğer avantajı ise müşteri portföyünün coğrafi olarak geniş ve çeşitli olması. Polonya, Filipinler, Hindistan, Avustralya ve Avrupa ülkeleri, Güney Kore'nin savunma sanayi ürünlerini tercih ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi