Keşan'da Anız Yangını Ormana Sıçramadan Söndürüldü

Keşan’a bağlı Mecidiye köyünde çıkan anız yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 100 dönümlük alan zarar gördü.

Edirne’nin Keşan ilçesi Mecidiye köyü Adalık Mevkii’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, köy halkı tarafından fark edilerek itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

Yangına, Mecidiye Muhtarlığına ait yangın söndürme tankeri ve yaklaşık 20 arazözle birlikte çok sayıda ekip müdahale etti. Köy halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı, yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangında yaklaşık 100 dönümlük alan zarar gördü.

Mecidiye Köyü Muhtarı Gürkan Akça, yaptığı açıklamada, "Yangına, Mecidiye Muhtarlığımıza ait yangın söndürme tankeri ile birlikte çok sayıda ekip ve yaklaşık 20 arazöz tarafından müdahale edilmiş, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın rüzgarın etkisine rağmen kısa sürede kontrol altına alınmış, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştır." ifadelerini kullandı.

