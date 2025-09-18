Gürsel Tekin'den Yanıt Geldi! 41 Kişi İşten Çıkarıldı mı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aylardır CHP'ye yönelik soruşturma, operasyon, tutuklama ve kayyım gibi yaptırımlar partide kriz yaratırken, son olarak 2 Eylül'de CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine kayyım olarak Gürsel Tekin atandı. Hem parti yönetiminin hem de seçmenin tepkisini çeken kayyım Tekin, bugün CHP'nin Sarıyer'de bulunan eski il binasına geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ofis olarak kullandığı binaya gelmeye devam eden Gürsel Tekin, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tekin, ellerinde devasa projeler olduğunu iddia ederek "Sevgili arkadaşlarım Türkiye'nin gerçek gündemiyle karşınıza çıkmak istiyoruz. Uyuşturucu bağımlığı sefaletle ilgili tersine dönüşle ilgili kayıp çocuklarla ilgili çok büyük çalışmalarımız var. Ama nefes alamıyoruz. Yalvarıyorum size ne olur yapmayın bunu" dedi.

Gürsel Tekin

'YALANDAN YORULMADILAR'

Kayyım Tekin, 41 çalışanı işten çıkardıkları iddiasıyla alakalı ise "41 çalışanımız varmış. Biz 41 kişiyi işten çıkarmışız. Bir kere 41 çalışanımız hiç olmadı. Kayıtlara baktık 7 tane arkadaşımız var. Bu 7 arkadaşımızla ilgili de biz kendilerine şu anda psikolojik baskı altında oldukları için ne zaman kendinizi rahat ettiriyorsanız o zaman gelin dedik. Her sabah bir yalanı, bir iftirayı düzeltmekten yorulduk. Yalan söylemekten yorulmadılar" diye konuştu.

Haklarında sürekli yalan bilgiler uydurulduğunu ancak bunların hiçbirinin doğru olmadığını söyleyen Tekin, "41 çalışanımız yoktur. 7 çalışanımız var. Onlar da bizim kişiliğimiz karakterimizi çok iyi biliyorlar. Ne zaman kendilerini rahat hissediyorlarsa o zaman gelip işe başlasınlar biz kurul olarak arkadaşlara izin verdik" dedi.

