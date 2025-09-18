Meclis'te Sıcak Anlar: DEM Parti 11. Kez Toplanan Komisyonu Terk Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 11'inci kez toplandı. Toplantıda dinlenecek isimler, Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GÜNSİAD) Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu, Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği (DOGÜNKAD) Başkanı Özlem Külahci Tanaman, Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSİFED) Başkanı Devrim Türk, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Orhan Kandemir, Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan, Mezopotamya Göç İzleme ve Araştırma Derneği Başkanı Murat Sarı, Mezopotamya İslami Araştırmalar Federasyonu Temsilcisi Abdullah Sağır, İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği (İTTİHAD) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Beşir Şimşek ve Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) Başkanı Tayyip Elçi olarak açıklandı.

Toplantıda gergin anlar yaşandı. Hizbullah üyeliğinden ceza alan Enver Kılıçaslan'ın başkanlığını yaptığı İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği (İTTİHAD) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekir Şimşek, “Bin yıllık kardeşliğin harcı İslam’dı” dedi. Şimşek, “Devletin gücünü eline alarak kimi yapıların yanlışlar yaptığını biliyoruz. Ama aynı zamanda Kürt halkı adına ortaya çıktığını iddia eden PKK’nın da Kürtlere büyük zararlar verdiğini biliyoruz” dedi.

T24'ten Ceren Bayar'ın haberine göre, “Gerek devlet adına devletin imkanlarını kullanarak suistimal edenler yanlışlar yapanlar olsun gerekse Kürt halkı adına ortaya çıkan yapılar olsun Kürtleri ve Türkleri bir arada tutan o sağlam binaya zarar vermiştir.” ifadelerini kullanan Şimşek, "Devletin yaptığı yanlışları “Kürtlerin yok sayılması, dillerinin inkar edilmesi, bölgenin dağlarına taşlarına ‘ya sev ya terk et‘ yazılması, her sabah okullarda çocuklara ‘varlığım Türk varlığına armağan olsun dedirtilmesi” dedi.

Terör örgütü PKK’nın da bir o kadar da Kürt halkına zarar verdiğini söyleyen Şimşek “PKK Kürt halkının inancına savaş açmıştır. Onlarca imam bölgede katledilmiştir. Hepsi katledilirken halka ajan, hain hatta asker olduklarını söylediler. Her ne hikmetse bölgede PKK eliyle katledilen bir gayrimüslim çıkmadı. Ben demiyorum onlar öldürülsün. Ama niye özellikle camiler basılıyor, mukadderatlara savaş açılıyor?“ diye konuştu. Şimşek, “Bu halkı Marksist, Leninist bir zihniyetle inancından koparmak Kürtlerin hangi faydasına hizmet ediyor?” diye konuştu. Şimşek, “Bu halkı Marksist, Leninist bir zihniyetle inancından koparmak Kürtlerin hangi faydasına hizmet ediyor?” diye sordu.

Şimşek konuşmasının devamında devletin, polisin, askerin ve PKK’nın yaptığını iddia ettiği katliam, şiddet, işkence olaylarını anlatınca gergin anlar yaşandı. Şimşek'in sözlerine hem MHP'den hem DEM Parti'den tepki geldi. MHP'li Feti Yıldız, “Bakın sizi buraya davet ettik de askere polise devlete hakaret edin diye çağırmadık” dedi.

DEM Parti Milletvekili Saruhan Oluç ise “Bu dille barış yapılabilir mi? şimdiye kadar tahammül ettik, siz kandan besleniyorsunuz utanın, kan dökücüler. Allah belanızı versin” diye tepki gösterdi.

DEM Partili Cengiz Çiçek de “Domuz bağlarıyla insanları katlettiniz. Kürtlerin başına bela olan sizsiniz” dedi.

DEM PARTİ KOMİSYONU TERK ETTİ

Hizbullah üyeliğinden ceza alan Enver Kılıçaslan'ın başkanlığını yaptığı İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği (İTTİHAD) Başkanı Mehmet Bekir Şimşek konuşurken kullandığı ifadeler ve dile tepki gösteren DEM Partililer komisyonu terk etti. DEM Partilileri CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu sakinleştirmeye çalıştı.

CHP'Lİ VEKİLLER DİNLEMEDİ

CHP milletvekilleri Salih Uzun ve Umut Akdoğan ise Hizbullah üyeliğinden ceza alan Enver Kılıçaslan'ın başkanlığını yaptığı İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği (İTTİHAD) dinlememeyi tercih ettiklerini söyleyerek konuşmanın başladığı an salondan ayrıldı.

KURTULMUŞ'TAN 'DİLE DİKKAT' UYARISI

Tansiyonun yükselmesinin ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş “Herkes kendi görüşünü savunmakta serbesttir ama geçmişi karıştırarak olmaz. Büyük mesafe alındı, herkesin kullandığı dile dikkat etmesi şarttır” ifadelerini kullandı.

DEM PARTİLİLER SALONA GERİ DÖNDÜ

Gerilimin ardından Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) Başkanı Tayyip Elçi’nin konuşmasına geçildi. Elçi'nin konuşmaya başlamasıyla birlikte DEM Parti milletvekilleri salona geri döndü.

Kaynak: T24