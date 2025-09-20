Meteoroloji Uyardı! Doğu Karadeniz'de Sel ve Heyelan Alarmı

Rize, Artvin, Giresun ve Trabzon’da etkili olan sağanak yağış, sel ve heyelanlara yol açtı. Köy yolları kapandı, aileler tahliye edildi, tarihi köprü çöktü. Meteoroloji, yağışların yarın öğlene kadar şiddetini artırarak devam edeceğini açıklayarak uyardı.

Meteoroloji Uyardı! Doğu Karadeniz'de Sel ve Heyelan Alarmı
Doğu Karadeniz’de süren sağanak yağış hayatı felç etti. Bölge genelinde dereler taştı, heyelanlar yolları kapattı, köyler ulaşıma kapandı. Rize’de 15 aile evlerinden tahliye edildi, 26 köy yolu heyelan nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Artvin’in Borçka ilçesinde Karagöl çevresi tamamen sular altında kalırken, ilçedeki tarihi üç gözlü kesmetaş köprü aşırı yağışın etkisiyle çöktü.

Giresun’da meydana gelen heyelanlarda mahsur kalan 10 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Trabzon’un birçok ilçesinde de yamaçlardan kopan toprak kütleleri yolları kapattı, ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayınladığı yeni uyarıda, şiddetli yağışların bu akşam ve yarın öğle saatlerine (21 Eylül saat 13.00) kadar devam edeceğini duyurdu. Açıklamada, özellikle Giresun ve Trabzon’da kuvvetli, Giresun’un doğusu ile Trabzon’un batı ve doğu ilçelerinde, Rize ve Artvin’in kuzeyinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış beklendiği bildirildi. Uzmanlar, bölgedeki toprak doygunluğu nedeniyle heyelan ve sel riskinin daha da yükseldiğine dikkat çekti. Ayrıca yıldırım, ani su yükselmesi ve ulaşımda ciddi aksaklıklar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

BİR UYARI DA VALİDEN GELDİ

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş da yurttaşlara çağrıda bulunarak, “Bölgedeki yağış yarın öğlene kadar devam edecek. Vatandaşlarımızın teyakkuzda olmaları, dere yataklarından ve riskli yamaçlardan uzak durmaları büyük önem taşıyor” dedi. Meteoroloji ve valilik, vatandaşları dere yataklarını kullanmamaları, heyelan riski yüksek bölgelerde bulunmamaları ve zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Kaynak: Haber Merkezi - AA

Etiketler
sel Heyelan Meteoroloji
