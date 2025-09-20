İkitelli'deki Yangın Kontrol Altında: Çok Sayıda Kamyon ve TIR Zarar Gördü

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde korkutan bir yangın meydana geldi. Yangına çok sayıda ekip sevk edildi.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan Deparko Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Depoda başlayıp çevreye de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Yanan depoda soğutma ve içerideki dumanın tahliyesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Depoda bulunan 8 kamyon, 2 tır ve bazı araçların zarar gördüğü öğrenildi.

'DEPOLARIN İÇİNDE KAMYONLAR VARDI'

Olay yerinde inceleme yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, yangının saat 19.20 sıralarında başladığını, itfaiye ekiplerinin 6 dakika içerisinde olay yerine geldiğini, toplam 51 araç ile 127 personelle yangına müdahale edildiğini söyledi.

Yangının 2 bin 500 metrekarelik bir alanda çıktığını kaydeden Aslan, "Depoların içinde olan kamyonlar vardı. Hemen girişinde 2 de tırımız vardı. Toplamda 8 kamyon, 2 tır ve 4 forkliftimiz yanmış vaziyette. Burası, çeşitli hırdavat malzemeleri, çakmak, çakmak gazı, defter ve kağıt gibi malzemelerin bulunduğu depolama alanı gibi gözüküyor." dedi.

Kaynak: DHA

