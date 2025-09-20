Taksiciyi Gasp Edip Öldüren Saldırgan Yakalandı!

İstanbul Beyoğlu’nda taksi şoförü Ali Sancar’ı gasp ederek öldüren saldırgan ile bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde taksi şoförü Ali Sancar (53), aracına aldığı genç müşteri tarafından gasp edilmek istendi. Yenişehir Mahallesi Avşar Sokak’ta yaşanan olayda, 16 yaşındaki saldırgan, Sancar’a tabancayla ateş açtı. Başından vurulan Sancar ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sancar, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Cinayetin ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, saldırgan genç ile olayla bağlantılı 3 kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Cinayet İstanbul
