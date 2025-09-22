İzmir'de Alkollü Kamyonet Faciası: Yeni Anne Öldü, 6'sı Çocuk 8 Kişi Yaralandı

Ödemiş'te tali yoldan çıkan otomobile çarpan alkollü kamyonet sürücüsü Hulusi P. gözaltına alındı; kazada 3 gün önce doğum yapan Emira Hilal (35) hayatını kaybetti, 6'sı çocuk 8 yaralı var.

İzmir'de Alkollü Kamyonet Faciası: Yeni Anne Öldü, 6'sı Çocuk 8 Kişi Yaralandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Konaklı Mahallesi Beydağ-Tire kara yolunda dün saat 21.30 sıralarında meydana gelen trafik kazası yürekleri dağladı. Hulusi P. (32) idaresindeki 34 HP 140 plakalı kamyonet, tali yoldan ana yola giren H.M. (33) kullandığı 50 MA 1344 plakalı otomobile çarptı.

3 GÜN ÖNCE DOĞUM YAPMIŞTI, KAZADA ÖLDÜ

Çarpışmanın şiddetiyle otomobildeki Emira Hilal (35) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, kamyonette bulunan 6'sı çocuk toplam 8 kişi de yaralandı. Yaralılar arasında M.M. (6), S.Ö. (3), N.H. (24), K.Ş. (2), A.T. (4), Ö.M. (1), L.Ş. (2 aylık) ve S.Ş. (29) bulunuyor. İhbar üzerine bölgeye hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırıldı, tedavilerine başlandı.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı alkol testinde, kamyonet sürücüsü Hulusi P.'nin kanında 2.70 promil alkol tespit edildi. Gözaltına alınan sürücü, jandarma karakoluna götürüldü. Üzücü detay ise hayatını kaybeden Emira Hilal'in sadece 3 gün önce doğum yaptığı bilgisi. Ailesinin yaşadığı acıyı daha da derinleştiren bu trajedi, kazayla ilgili soruşturmanın derinlemesine sürdürülmesine yol açtı. Jandarma, olayın tüm boyutlarını aydınlatmak için incelemelerine devam ediyor.

Yargıtay’dan Trafik Kazası Tazminatında Emsal KararYargıtay’dan Trafik Kazası Tazminatında Emsal KararEkonomi

Esenyurt'ta Feci Trafik Kazası! Yolcu Otobüsüyle Kamyon ÇarpıştıEsenyurt'ta Feci Trafik Kazası! Yolcu Otobüsüyle Kamyon ÇarpıştıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
İzmir Trafik kazası
İzmir’de Ebrar’ı Ölüme Götüren Korkunç İhmaller Zinciri! Asansörden Düşen Koltuk Mezarı Oldu İzmir’de Ebrar’ı Ölüme Götüren Korkunç İhmaller Zinciri! Asansörden Düşen Koltuk Mezarı Oldu
Seçime Damga Vuran Anlar! Ali Koç Sinirden Çıldırdı, Ekibine Fırçayı Basmış Ali Koç'u Seçim Sonu Çıldırtan Olay
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı'na Şartlı 'Hodri Meydan': 'Trump'a... Desin, Bizzat Ben Karşılayacağım' Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı'na Şartlı 'Hodri Meydan'
Konkordato İmdadına Yetişemedi! Bir Devrin Sonu: Türkiye’nin 49 Yıllık Dev Holdingi Resmen İflas Etti Türkiye’nin 49 Yıllık Dev Holdingi Resmen İflas Etti
ÇOK OKUNANLAR
SGK’dan 10 Milyon Kişiye 5 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi! 3600 Gün Prim Yetiyor SGK'dan 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
Sındırgı'da Korkutan Deprem! Sındırgı'da Korkutan Deprem!
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı'na Şartlı 'Hodri Meydan': 'Trump'a... Desin, Bizzat Ben Karşılayacağım' Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı'na Şartlı 'Hodri Meydan'
AKP'de 5 Aşamalı 'İstifa' Operasyonu! Cumhurbaşkanı Erdoğan Noktayı Koyacak AKP'de 5 Aşamalı 'İstifa' Operasyonu! Cumhurbaşkanı Erdoğan Noktayı Koyacak
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Kritik Detayı Açıkladı: Emekli Maaşları Otomatik Düşecek SGK Uzmanı Özgür Erdursun Kritik Detayı Açıkladı: Emekli Maaşları Otomatik Düşecek