İzmir'de Alkollü Kamyonet Faciası: Yeni Anne Öldü, 6'sı Çocuk 8 Kişi Yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Konaklı Mahallesi Beydağ-Tire kara yolunda dün saat 21.30 sıralarında meydana gelen trafik kazası yürekleri dağladı. Hulusi P. (32) idaresindeki 34 HP 140 plakalı kamyonet, tali yoldan ana yola giren H.M. (33) kullandığı 50 MA 1344 plakalı otomobile çarptı.

3 GÜN ÖNCE DOĞUM YAPMIŞTI, KAZADA ÖLDÜ

Çarpışmanın şiddetiyle otomobildeki Emira Hilal (35) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, kamyonette bulunan 6'sı çocuk toplam 8 kişi de yaralandı. Yaralılar arasında M.M. (6), S.Ö. (3), N.H. (24), K.Ş. (2), A.T. (4), Ö.M. (1), L.Ş. (2 aylık) ve S.Ş. (29) bulunuyor. İhbar üzerine bölgeye hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırıldı, tedavilerine başlandı.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı alkol testinde, kamyonet sürücüsü Hulusi P.'nin kanında 2.70 promil alkol tespit edildi. Gözaltına alınan sürücü, jandarma karakoluna götürüldü. Üzücü detay ise hayatını kaybeden Emira Hilal'in sadece 3 gün önce doğum yaptığı bilgisi. Ailesinin yaşadığı acıyı daha da derinleştiren bu trajedi, kazayla ilgili soruşturmanın derinlemesine sürdürülmesine yol açtı. Jandarma, olayın tüm boyutlarını aydınlatmak için incelemelerine devam ediyor.

Kaynak: DHA