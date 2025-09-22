Bursa’da Dehşet: Kucağında Çocuğu Olan Anneyi Darbettiler! O Anlar Kamerada

Bursa’da kucağında çocuğu olan anne, 3 kadın tarafından darbedildi. Küçük çocuk, annesinin darbedildiği anları korku içinde izlerken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi’nde 20 Eylül günü saat 12.00 sıralarında yaşanan olay, çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kucağında çocuğuyla sokakta yürüyen bir kadın, karşılaştığı üç kadınla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

3 KADIN TARAFINDAN DARBEDİLDİ

Kısa sürede büyüyen tartışma, fiziksel şiddete dönüştü. Kucağındaki çocuğu yere bırakan anne, üç kadının ortasında kalarak darbedildi.

DEHŞET ANLARA KÜÇÜK ÇOCUK ŞAHİT OLDU

Annesinin darbedildiği sırada ne yapacağını bilemeyen küçük çocuk, olayları korku dolu gözlerle izledi

Şiddet anlarının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, çocuğun olan biteni çaresizce takip ettiği görüldü.

Kaynak: DHA

