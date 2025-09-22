Antalya’da Akılalmaz Olay! Ölen Babasıyla 3 Gün Aynı Evde Kaldı, Gerçeği Ablasının İhbarı Ortaya Çıkardı

Antalya’da yaşanan bir olay duyanları hayrete düşürdü. 85 yaşındaki Bilal Erturhan'ın birlikte yaşadığı oğlu, babasının öldüğünü 3 gün sonra fark etti. Yaşlı adamın oğlunun akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi.

Antalya'nın Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi 2124 sokakta bulunan bir apartmanın birinci katında yürekleri dağlayan bir olay meydana geldi.

85 yaşındaki Bilal Erturhan'ın hayatını kaybettiği ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ölen babasıyla 3 gün aynı evde kaldı

Erturhan'ın kızının ihbarı üzerine verilen adrese gelen ekiplere kapıyı, Erturhan'ın evde birlikte yaşadığı ve akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen oğlu Levent B. E. açtı.

3 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞ

Ağır bir kokunun hakim olduğu daireye giren ekipler yaptıkları kontrollerde yaşlı adamın yaklaşık 3 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ardından Bilal Erturhan'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KIZININ İHBARI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Oğlunun, babasının ölümünden günler sonra sabah saatlerinde kız kardeşini arayarak durumu haber verdiği, bu telefonun ardından kız kardeşin ihbarda bulunduğu öğrenildi. Eve gelen kızı büyük bir üzüntü yaşarken, Levent B.E.’nin sık sık dua ettiği görüldü.

Kaynak: İHA

