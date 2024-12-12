Türkler 'Schengen' Hayali Kurarken... AB'den İki Ülke İçin Kritik 'Schengen' Kararı!

AB ülkelerinin içişleri bakanlarının son toplantısında alınan karara göre; Bulgaristan ve Romanya artık Şengen’e karadan da dahil edildi. Böylece iki ülke, vizesiz seyahat bölgesine tam üye oldu.

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Türkler 'Schengen' Hayali Kurarken... AB'den İki Ülke İçin Kritik 'Schengen' Kararı!

Belçika'nın başkenti Brüksel’deki Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin içişleri bakanları toplantısında önemli bir karar alındı. Bulgaristan ve Romanya’nın artık karadan da vizesiz seyahat bölgesi Schengen’e dahil edilmesi kararlaştırıldı.

İki ülke, 31 Mart’ta AB’nin serbest seyahat bölgesine denizden ve havadan dahil edilmişti.

Türkler 'Schengen' Hayali Kurarken... AB'den İki Ülke İçin Kritik 'Schengen' Kararı! - Resim : 1

BİRÇOK ÜLKE VETO ETMİŞTİ

Bulgaristan ve Romanya, Schengen'e katılım konusunda son olarak Hollanda, Macaristan ve Avusturya'nın engeline takılmıştı. Göç ve yolsuzluk gibi gerekçelerle çekincelerini öne süren ülkelerden son olarak Avusturya, vetosunu geri çekeceğini duyurmuştu.

Romanya ve Bulgaristan, ilk kez 2007'de AB'ye üye olmuştu.

Türkler 'Schengen' Hayali Kurarken... AB'den İki Ülke İçin Kritik 'Schengen' Kararı! - Resim : 2

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Kaynak: AA

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