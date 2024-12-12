Türkler 'Schengen' Hayali Kurarken... AB'den İki Ülke İçin Kritik 'Schengen' Kararı!

Belçika'nın başkenti Brüksel’deki Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin içişleri bakanları toplantısında önemli bir karar alındı. Bulgaristan ve Romanya’nın artık karadan da vizesiz seyahat bölgesi Schengen’e dahil edilmesi kararlaştırıldı.

İki ülke, 31 Mart’ta AB’nin serbest seyahat bölgesine denizden ve havadan dahil edilmişti.

BİRÇOK ÜLKE VETO ETMİŞTİ

Bulgaristan ve Romanya, Schengen'e katılım konusunda son olarak Hollanda, Macaristan ve Avusturya'nın engeline takılmıştı. Göç ve yolsuzluk gibi gerekçelerle çekincelerini öne süren ülkelerden son olarak Avusturya, vetosunu geri çekeceğini duyurmuştu.

Romanya ve Bulgaristan, ilk kez 2007'de AB'ye üye olmuştu.

Kaynak: AA