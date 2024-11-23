Schengen Vizesi'nde Türklere Yeni Kısıtlama Getirildi

VİZE İTİRAZLARI ASKIYA ALINDI

Çin, Fas ve Türkiye'den yapılan vize retlerine yönelik itirazları bir yıl süreyle askıya alan Almanya, söz konusu sürenin 30 Haziran 2025 tarihine kadar uzatıldığını açıklamıştı. Bu durum, Almanya'nın Türkiye'ye yönelik vize politikasında bir yumuşama beklemek yerine, aksine daha da sıkılaşma yönünde adımlar atacağını gösteriyor.