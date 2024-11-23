Schengen Vizesi'nde Türklere Yeni Kısıtlama Getirildi
Schengen vizesi alacaklar dikkat! Son yıllarda hızla artan vize ret oranlarına ek olarak, onaylanan vizelerin süresi de önemli ölçüde kısaltılarak Türk vatandaşlarının Avrupa'ya seyahat özgürlüğü kısıtlandı.
Kaynak: Sözcü
Avrupa Birliği ülkeleri, Türkiye'den yapılan vize başvurularına yönelik kısıtlamaları artırarak yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Son yıllarda hızla artan vize ret oranlarına ek olarak, onaylanan vizelerin süresi de önemli ölçüde kısaltılarak Türk vatandaşlarının Avrupa'ya seyahat özgürlüğü kısıtlandı.
SÜRELER KISALTILDI
Avrupa Birliği ülkelerinde Türkiye'den yapılan vize başvurularına yönelik ret oranları, son beş yılda dört katına çıkarak yüzde 16'yı aştı. Bu durum, Türk vatandaşlarının Avrupa'ya seyahat etme hakkını önemli ölçüde kısıtladı.
Daha da dikkat çekici olan ise, onaylanan vizelerin süresinin son derece kısa olması. Birçok Türk vatandaşı, sosyal medyada paylaştığı deneyimlerde, aldıkları vizelerin sadece 2-3 gün süreyle geçerli olduğunu belirtti.
Avrupa ülkelerinin bu tutumu, Türkiye'de büyük tepki topladı. Özellikle sosyal medyada, "Avrupa, Türklerin gelip ülkelerinde para harcamasını bile istemiyor" şeklinde yorumlar yapıldı. ABD'li gazeteci Vanessa H. Larson da bu duruma benzer bir yorum yaparak Avrupa'nın tutumunu eleştirdi.
VİZE İTİRAZLARI ASKIYA ALINDI
Çin, Fas ve Türkiye'den yapılan vize retlerine yönelik itirazları bir yıl süreyle askıya alan Almanya, söz konusu sürenin 30 Haziran 2025 tarihine kadar uzatıldığını açıklamıştı. Bu durum, Almanya'nın Türkiye'ye yönelik vize politikasında bir yumuşama beklemek yerine, aksine daha da sıkılaşma yönünde adımlar atacağını gösteriyor.