Oğlunu Affettiği İçin Tepki Yağmıştı... ABD Başkanı Biden'dan 39 Kişiye Daha Af!

Vergi kaçırıp usulsüz silah edinen oğlu Hunter Biden'ı affeden ABD Başkanı Biden'a tepki yağarken, Kovid-19 pandemisinde cezaevinden tahliye edilip ev hapsine alınan yaklaşık 1500 kişinin cezasını hafifletti ve şiddet içermeyen suçlardan tutuklu 39 ABD vatandaşını da affetti.

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Oğlunu Affettiği İçin Tepki Yağmıştı... ABD Başkanı Biden'dan 39 Kişiye Daha Af!

ABD'de başkanlık koltuğunu Donald Trump'a devretmek üzere olan Başkan Joe Biden, vergi kaçırmak ve usulsüz silah edinmekten suçlu bulunan oğlu Hunter Biden'ı affettiği için tepkilerin hedefindeyken, şimdi de Kovid-19 salgını sırasında cezaevinden tahliye edilen ve ev hapsine alınan yaklaşık 1500 kişinin cezasını hafifletti. Ayrıca şiddet içermeyen suçlardan hüküm giymiş 39 ABD vatandaşını da affettiğini açıkladı.

Biden, yaptığı açıklamada, "ABD, olasılık ve ikinci şans vaadi üzerine inşa edildi. Başkan olarak, pişmanlık ve rehabilitasyon gösteren insanlara merhamet gösterme, Amerikalılara günlük hayata katılma ve toplumlarına katkıda bulunma fırsatını geri verme ve özellikle uyuşturucu suçlarından hüküm giyenler olmak üzere şiddet içermeyen suçlular için ceza eşitsizliklerini ortadan kaldırma konusunda adımlar atma gibi büyük bir ayrıcalığa sahibim" ifadesini kullandı.

Oğlunu Affettiği İçin Tepki Yağmıştı... ABD Başkanı Biden'dan 39 Kişiye Daha Af! - Resim : 1

AF DİLEKÇELERİNİ İNCELEMEYE DEVAM EDECEK

Vergi kaçırmak ve usulsüz silah edinmekten suçlu bulunan oğlu Hunter Biden'ı affettiği için tepkilerin hedefinde olan Biden, gelecek haftalarda daha fazla adım atacağını ve af dilekçelerini incelemeye devam edeceğini vurguladı.

Beyaz Saray avukatları, affedilenlerin uyuşturucu suçları gibi şiddet içermeyen suçlardan hüküm giydiklerini ve hayatlarını değiştirdiklerini kaydetti.

Oğlunu Affettiği İçin Tepki Yağmıştı... ABD Başkanı Biden'dan 39 Kişiye Daha Af! - Resim : 2

ABD Başkanı Biden, 2 Aralık'ta oğlu Hunter Biden için af yetkisini kullanmış, verdiği sözü tutmaya çabaladığını ancak Cumhuriyetçilerin süreci kendi aleyhinde "siyasileştirdiğini" savunmuştu.

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Kaynak: AA

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