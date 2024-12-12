Sınırda Olağanüstü Hareketlilik! Çift Yönlü Göç Dalgası Başladı: Kimi Dönüyor, Kimi Kaçıyor

Suriye'de Esad'ın devrilmesiyle kontrol cihatçı gruplara geçti. Lübnan sınırında ise çift taraflı bir göç dalgası başladı. Bazı Suriyeliler ülkelerine dönerken, bazıları ise cihatçıların kontrolüne geçen ülkeden kaçıyor...

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Suriye’de terör örgütü Heyet eş-Tahrir Şam’ın (HTŞ) liderliğindeki cihatçı militanların Şam’ı ele geçirmesinin ardından, ülkede bir göç dalgası da oluştu.

Sınırda Olağanüstü Hareketlilik! Çift Yönlü Göç Dalgası Başladı: Kimi Dönüyor, Kimi Kaçıyor - Resim : 1

TV100 muhabiri Sertaç Murat Koç, bölgeden sıcak bilgileri aktarmaya devam ederken, özellikle Suriye ve Lübnan arasında karşılıklı bir göç dalgası olduğunu kaydetti. Koç, sınır kapısında bir yoğunluk olduğunu belirtirken, Lübnan’dan Suriye’ye geri dönmek isteyenlerin yanında, Suriye’den de Lübnan’a geçmek isteyenlerin bir göç dalgası oluşturduğuna dikkat çekti.

Sınırda Olağanüstü Hareketlilik! Çift Yönlü Göç Dalgası Başladı: Kimi Dönüyor, Kimi Kaçıyor - Resim : 2

Sınır kapısında göçler sürerken, Koç, İsrail’in başkent Şam’ın 25 kilometre mesafede konuşlandığını söyledi.

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Kaynak: TV100

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