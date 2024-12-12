Sınırda Olağanüstü Hareketlilik! Çift Yönlü Göç Dalgası Başladı: Kimi Dönüyor, Kimi Kaçıyor

Suriye’de terör örgütü Heyet eş-Tahrir Şam’ın (HTŞ) liderliğindeki cihatçı militanların Şam’ı ele geçirmesinin ardından, ülkede bir göç dalgası da oluştu.

TV100 muhabiri Sertaç Murat Koç, bölgeden sıcak bilgileri aktarmaya devam ederken, özellikle Suriye ve Lübnan arasında karşılıklı bir göç dalgası olduğunu kaydetti. Koç, sınır kapısında bir yoğunluk olduğunu belirtirken, Lübnan’dan Suriye’ye geri dönmek isteyenlerin yanında, Suriye’den de Lübnan’a geçmek isteyenlerin bir göç dalgası oluşturduğuna dikkat çekti.

Sınır kapısında göçler sürerken, Koç, İsrail’in başkent Şam’ın 25 kilometre mesafede konuşlandığını söyledi.

Kaynak: TV100