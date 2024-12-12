Suriye’de Bundan Sonra Neler Olacak? İşte Esad Sonrası Muhtemel Üç Senaryo

Uzun süredir iç savaşın hakim olduğu Suriye’de terör örgütü HTŞ liderliğindeki grupların Suriye'ye girmesiyle Devlet Başkanı Beşar Esad'ın hükümeti düşmüş, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Esad ve ailesinin Moskova'da güvende olduğunu açıklamıştı.

Son yaşanan gelişmelerin ardından tüm dünyanın gözü Orta Doğu ve Suriye’ye çevrilmişken, Suriye’nin geleceğine dair uzmanlardan gelen 3 senaryo dikkat çekti.

İLK SENARYO: BİRLEŞEN SURİYE

BBC Türkçe’den Luis Barrucho’nun haberine göre, Suriye'deki en iyi senaryonun terör örgütü HTŞ'nin ülke yönetimini, sivil siyasi kuruluşların katılımına açması olacağı ifade edildi. Senaryoya göre Suriye, ulusal uzlaşma ortamına girebilir.

Lozan Üniversitesi Profesörü Joseph Daher, ilk senaryo için şunları söyledi: En iyi senaryoda, özgür seçimler yapılır, iktidar paylaşılır ve merkeziyetçilikten uzaklaşılır ve böylece daha geniş kapsamlı bir yönetim ortaya çıkabilir. Bunu zaman gösterecek.

İKİNCİ SENARYO: HTŞ TEK TARAFLI İKTİDAR KURACAK

Suriye’ye ilişkin ikinci senaryoda ise terör örgütü HTŞ'nin İdlib'i yönetirken rakip militan grupları ve muhalefeti sindireceği iddia edildi.

“İdlib'deki tüm muhalif silahlı grupları sürece dahil ederek ve kamu hizmetlerini sağlayarak gücü elinde toplamasına karşın, HTŞ iktidarını asıl olarak baskıyla konsolide etti” diye belirten Profesör Joseph Daher, HTŞ'nin iktidarı elinde toplama isteğine karşın, tek başına tüm bir ülkeyi yönetmekte zorlanacağını söyledi.

Daher “Bence yapamayacaklar. Daha şimdiden otoritelerini fazla genişlettiler. Bunu idare etmek zor. İlk olarak sadece İdlib'i yönetiyorlardı. Şimdi Halep, Hama, Humus ve başkent Şam. Dolayısıyla bir iktidar paylaşımına gerek duyulacak” değerlendirmesini yaptı.

ÜÇÜNCÜ SENARYO: ARAP BAHARI SÜRECİ KAOS GETİRECEK

Suriye için üçüncü ve en kötü senaryo olarak değerlendirilen son senaryoda ise Suriye'nin "Arap Baharı" süreci sonunda kaosa sürüklenen bazı ülkeler gibi bir karmaşa durumuna sürükleneceği öne sürüldü. Bu senaryoda Suriye'deki çeşitli silahlı örgütler arasındaki rekabetin yaygın bir şiddete yol açacağı ifade edildi.

Kaynak: BBC Türkçe