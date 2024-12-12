Time Dergisi, Trump'ı ‘Yılın Kişisi’ Seçti

İkinci kez ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, Time dergisi tarafından "yılın kişisi" seçildi. Trump, 2016'da başkan seçildiğinde de "yılın kişisi" olmuştu

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Time Dergisi, Trump'ı ‘Yılın Kişisi’ Seçti

ABD merkezli Time dergisi ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ı ‘Yılın Kişisi’ olarak seçtiğini duyurdu. Donald Trump, 2016 yılının ardından ikinci kez ‘Yılın Kişisi’ olarak seçildi.

Dergiden yapılan açıklamada, “Tarihi boyutlarda bir geri dönüşe imza attığı, nesilde bir kez görülen siyasi bir yeniden yapılanmaya öncülük ettiği, Amerikan başkanlığını yeniden şekillendirdiği ve Amerika'nın dünyadaki rolünü değiştirdiği için Donald Trump, Time'ın 2024 Yılın Kişisi seçildi” ifadeleri kullanıldı.

Time Dergisi, Trump'ı ‘Yılın Kişisi’ Seçti - Resim : 1

Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i 5 Kasım seçimlerinde yenen Trump, kendine özgü kırmızı kravatı ve dalgın pozuyla derginin bu haftaki kapağında yer aldı.

Kaynak: DHA

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