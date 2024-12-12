2 Yaşındaki Çocuk Evde Bulduğu Silahla Annesini Öldürdü

ABD’de meydana gelen kahreden olay dünya kamuoyunda bomba etkisi yarattı. 2 yaşındaki çocuk evde bulduğu silahla annesini öldürdü.

2 Yaşındaki Çocuk Evde Bulduğu Silahla Annesini Öldürdü

ABD’nin California eyaletinde yaşayan iki çocuk annesi Jessinya Mina, 2 yaşındaki çocuğunun silahla oynarken silahın kazara ateş alması sonucunda vurularak hayatını kaybetti.

Polis tarafından yapılan açıklamada, silahın Mina'nın 18 yaşındaki erkek arkadaşı Andrew Sanchez’e ait olduğu ve çocuğun erişebildiği bir noktada bırakması nedeniyle suçlu bulunduğu kaydedildi.

Polis, kazayı ‘önlenebilir’ olarak nitelendirerek, Sanchez’in tutukladığını belirtti.

2 Yaşındaki Çocuk Evde Bulduğu Silahla Annesini Öldürdü - Resim : 1

Kaynak: DHA

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