Cumhurbaşkanı'na 'Esad ile Görüş' Demişti... AKP'li Vekil Özgür Özel'i Hedef Aldı: 'Komik ve Ucuz Siyaset'

AKP İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bölgesinde aktör olduğunu ve bölgedeki tüm varyasyonlarda kendi politikasını ortaya koyduğunu ifade eden Yıldırım, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bugünkü Suriye yeniden şekillenecektir. Suriyeliler, artık Suriye'ye özgürce koşmaya başlıyor. Sınır kapılarına, Şam'a, Halep'e bakın; Suriye'nin değişik illerine giden insanlar adeta özgürlüklerine koşuyorlar" diye konuştu.

SURİYE'DE İNSAN HAKKI İHLALLERİ İNCELENECEK

Suriye'deki insan hakkı ihlallerine dikkati çeken Yıldırım, İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu olarak bölgede inceleme yapacaklarını belirtti. Yıldırım, "Oradaki insanlık dışı muamelelerin hepsini tüm dünyaya yeniden göstereceğiz. Görmeyenlere göstereceğiz. Zalimlik, hainlik, diktatörlük, hukuksuzluk, insan hakları ihlali nedir bunu hep birlikte göstermiş olacağız" dedi.

ÖZEL'İ HEDEF ALDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinden hemen önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a görüşme çağrısı yapmıştı. Özel'in, sözlerini eleştiren Yıldırım, "Böyle bir siyaset, dış politika anlayışıyla bu ülkeyi nasıl yönetmeye kalkıyorlar, anlayabilmiş değilim. Çok komik ve ucuz bir siyaset." ifadesini kullandı.

ADEM YILDIRIM KİMDİR?

1998 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Adem Yıldırım, İstanbul'da serbest avukat olarak çalıştı. Üniversite yıllarından itibaren Millî Gençlik Vakfı (MGV) başta olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşunda görev aldı. Hukukçular Derneği Genel Başkan Vekilliği, İmam-Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği (ÖNDER) Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği, Hukukun Üstünlüğü Platformu İcra Kurulu Başkanlığı yaptı. İstanbul 1 No'lu Barosu Kadın Hakları Merkezinde görev aldı. İstanbul 2 No'lu Barosu Kurucular Kurulu Üyeliği yaptı.

2001-2003 yılları arasında Saadet Partisi Gençlik Kolları MKYK Üyesi, 2004-2007 yılları arasında Bakırköy İlçe Başkanı, 2008-2010 yılları arasında İstanbul İl Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. 2021 yılında AKP İstanbul İl Başkan Vekilliği görevini üstlendi. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde AKP'den 28. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi.

Kaynak: Haber Merkezi