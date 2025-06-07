Trump ile Musk'ın Arası Açıldı: ABD'nin Uzay Programı Tehlikede

ABD Başkanı Donald Trump ile teknoloji devi Elon Musk arasında sert bir söz düellosu yaşanıyor. Anlaşmazlık, hem SpaceX'in uzay projelerini hem de Tesla hisselerini etkiledi. Musk’ın iddiaları, Epstein davasıyla ilgili yeni bir tartışma başlattı.

Trump ile Musk'ın Arası Açıldı: ABD'nin Uzay Programı Tehlikede
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ABD Başkanı Donald Trump ile SpaceX ve Tesla’nın sahibi Elon Musk arasında başlayan gerginlik, kamuoyunda ve finans çevrelerinde büyük yankı uyandırdı. Reuters’ın haberine göre, iki ismin arasındaki çatışma, ülkenin uzay yatırımlarını da tehdit edebilecek boyuta ulaştı. Musk’ın Trump’ın vergi indirimi planına sert çıkışıyla başlayan tartışmada, SpaceX’in federal hükümetle yaptığı milyarlarca dolarlık sözleşmelerin risk altına girdiği belirtiliyor.

22 MİLYAR DOLAR RİSK ALTINDA

Trump’ın, SpaceX ile yapılan ve toplamda yaklaşık 22 milyar doları bulan anlaşmaları iptal edebileceği ileri sürüldü. Bu gelişme üzerine Elon Musk, NASA ile yürütülen projelerde kullanılan Dragon kapsülünü devre dışı bırakma tehdidinde bulundu. Ancak daha sonra, bu kapsülün görevine devam edeceğini duyurdu.

Trump ile Musk'ın Arası Açıldı: ABD'nin Uzay Programı Tehlikede - Resim : 1

SpaceX’in Dragon kapsülü için Beyaz Saray ile 5 milyar dolarlık bir anlaşması bulunuyor. Öte yandan, Trump’ın uygulamaya koymak istediği vergi indirimi tasarısı, Temsilciler Meclisi’nde kıl payı farkla kabul edildi. Elon Musk, bu düzenlemeye sert tepki göstererek, tasarıyı “iğrenç bir rezalet” olarak tanımladı.

HİSSELER DÜŞTÜ

Tartışmalar yalnızca uzay projeleriyle sınırlı kalmadı. Wall Street Journal, Musk'ın çıkışlarının ardından Tesla hisselerinde ciddi bir düşüş yaşandığını aktardı. Habere göre, şirketin piyasa değeri bir gün içinde yaklaşık 153 milyar dolar azaldı. Bu, Tesla’nın tarihindeki en büyük günlük değer kaybı oldu.

Trump ile Musk'ın Arası Açıldı: ABD'nin Uzay Programı Tehlikede - Resim : 2

'MUSK'I CEZALANDIRACAK'

Reuters analizinde, Trump’ın Musk’a karşı ne kadar ileri gideceğinin belirsiz olduğu, özellikle de Musk’ın mayısta ayrıldığı Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) ile olan geçmişine vurgu yapılıyor. Analizde, Trump’ın bu ayrılığı kişisel bir meseleye dönüştürerek Musk’ı “cezalandırma” yoluna gidebileceği ifade ediliyor.

EPSTEIN İDDİASI

İki isim arasındaki polemik, Musk’ın Trump hakkında ortaya attığı yeni iddiayla daha da alevlendi. Musk, “Büyük bombayı patlatmanın zamanı geldi” diyerek Trump’ın, cinsel istismar ve insan kaçakçılığı nedeniyle yargılanan Jeffrey Epstein’la bağlantılı olduğunu öne sürdü. Ancak Musk, bu iddiasını destekleyecek herhangi bir belge sunmadı; Epstein davasına ait gizli dosyalara nasıl ulaştığı ise belirsizliğini koruyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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