Tesla Hisseleri Resmen Çakıldı! Donald Trump ve Elon Musk Arasında Kriz Büyüyor

TRUMP: ELON BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI

Trump ise yaptığı açıklamada, Musk’ın kendisi için “büyük bir hayal kırıklığı” olduğunu belirtti. Eski başkan, Musk’ın söz konusu yasa tasarısının çıkacağından en başından beri haberdar olduğunu iddia etti.

Musk bu açıklamaya da X üzerinden yanıt verdi:

Bu tamamen yanlış. Tasarı bana bir kez bile gösterilmedi. Gece yarısı jet hızıyla Kongre’den geçirildi ve neredeyse kimse okumadı.