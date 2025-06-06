Tesla Hisseleri Resmen Çakıldı! Donald Trump ve Elon Musk Arasında Kriz Büyüyor
ABD’nin eski Başkanı Donald Trump ile teknoloji dünyasının önde gelen ismi Elon Musk arasındaki vergi indirimi polemiği piyasaları sarstı. Tesla hisseleri yüzde 10’dan fazla değer kaybetti.
Kaynak: Haber Merkezi
Amerikan siyasetinin güçlü ismi Donald Trump ile Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk arasında yaşanan vergi indirimi tartışması, yalnızca siyasi arenada değil, finansal piyasalarda da yankı uyandırdı. Musk’ın kamuoyuna yaptığı sert açıklamaların ardından, Tesla hisselerinde yüzde 10’un üzerinde düşüş yaşandı.
MUSK'TAN VERGİ PİYASASINA SERT TEPKİ: İĞRENÇ BİR REZALET
Musk, 29 Mayıs’ta yaptığı açıklamayla Beyaz Saray’daki danışmanlık görevinden ayrıldığını duyurdu. X (eski Twitter) platformunda yaptığı paylaşımda, Trump’ın “Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı” diye adlandırdığı vergi indirimi düzenlemesini hedef aldı. Musk, “Üzgünüm ama buna daha fazla dayanamayacağım” diyerek tasarıyı “iğrenç bir rezalet” olarak nitelendirdi.
TRUMP: ELON BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI
Trump ise yaptığı açıklamada, Musk’ın kendisi için “büyük bir hayal kırıklığı” olduğunu belirtti. Eski başkan, Musk’ın söz konusu yasa tasarısının çıkacağından en başından beri haberdar olduğunu iddia etti.
Musk bu açıklamaya da X üzerinden yanıt verdi:
Bu tamamen yanlış. Tasarı bana bir kez bile gösterilmedi. Gece yarısı jet hızıyla Kongre’den geçirildi ve neredeyse kimse okumadı.
MUSK'TAN 'BELGELER SAKLANIYOR' İDDİASI
Musk ayrıca yaptığı başka bir paylaşımda, Jeffrey Epstein dosyasına da dikkat çekerek Trump’a göndermede bulundu. Ünlü iş insanı, Epstein’la ilgili belgelerde Trump’ın isminin geçtiğini ve bu nedenle bazı belgelerin kamuoyundan gizlendiğini öne sürdü.
TESLA HİSSELERİ RESMEN ÇAKILDI
Yaşanan gelişmeler, Tesla yatırımcılarını tedirgin etti. 29 Mayıs gece saatlerinde Tesla’nın hisse değeri yüzde 10.4 oranında düşerek 284,70 dolara kadar geriledi. Uzmanlara göre bu düşüş, Musk’ın siyasi söylemlerinin piyasa güvenini sarsmasından kaynaklanıyor.