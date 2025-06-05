ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi'den Sürpriz Görüşme

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ABD Başkanı Donald Trump’ın agresif ek gümrük vergisi hamlesinin ardından özellikle Çin ile ipler gerilirken, daha sonra yapılan görüşmeler neticesinde 90 gün süreyle fahiş ek vergilerde geri adım atılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi görüştü. Görüşme talebinin Trump’tan geldiği bildirildi.

Trump dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çin Devlet Başkanı XI'yi severim, her zaman sevdim ve her zaman seveceğim, ancak kendisi ÇOK KATI VE ANLAŞMA YAPMASI SON DERECE ZOR!!!" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi