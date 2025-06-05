ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi'den Sürpriz Görüşme

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping bir görüşme yaptı.

Son Güncelleme:
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi'den Sürpriz Görüşme
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump’ın agresif ek gümrük vergisi hamlesinin ardından özellikle Çin ile ipler gerilirken, daha sonra yapılan görüşmeler neticesinde 90 gün süreyle fahiş ek vergilerde geri adım atılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi görüştü. Görüşme talebinin Trump’tan geldiği bildirildi.

Trump dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çin Devlet Başkanı XI'yi severim, her zaman sevdim ve her zaman seveceğim, ancak kendisi ÇOK KATI VE ANLAŞMA YAPMASI SON DERECE ZOR!!!" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'tan Çin Devlet Başkanı 'Şi Cinping' İtirafıTrump'tan Çin Devlet Başkanı 'Şi Cinping' İtirafıDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Çin ABD
Son Güncelleme:
Bedava Fiyata Gezebileceğiniz 6 Ülke Belli Oldu! Bedava Fiyata Gezebileceğiniz 6 Ülke Belli Oldu!
Kahvaltı Alışkanlığı ve Bu Meyveler Diyabeti Ortaya Çıkarıyor! Uzmanı 'Kesinlikle Uzak Durun' Diye Uyardı Kahvaltı Alışkanlığı ve Bu Meyveler Diyabeti Ortaya Çıkarıyor! Uzmanından Kritik Uyarı
Kurşun Tespit Edildi! Ünlü Firmanın Makarnası İki Ülkede Raflardan Kaldırıldı... Açıklama Geldi Kurşun Tespit Edildi! Ünlü Firmanın Makarnası İki Ülkede Raflardan Kaldırıldı...
Yeni Zelanda'da Haka Protestosuna Rekor Ceza: 3 Maori Vekil Parlamentodan Uzaklaştırıldı Haka Protestosuna Rekor Ceza
ÇOK OKUNANLAR
Bankaya 500 Bin Lira Koyan 32 Günlük Mevduatta Kaç Para Alıyor? Bankaya 500 Bin Lira Koyan 32 Günlük Mevduatta Kaç Para Alıyor?
Gram Altın Birden 5 Bin Lira Olacak! Altın Sektörünün Lokomotifi Net Tarih Verdi Gram Altın Birden 5 Bin Lira Olacak! Altın Sektörünün Lokomotifi Net Tarih Verdi
Borusan Otomotiv Teke Düşürdü Borusan Otomotiv Teke Düşürdü
İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Yok Olacak İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Yok Olacak
Ford Otosan, Türk Traktör, Tofaş.... Borsada Otomotiv Karnesi Ortaya Çıktı: En Çok Değer Kazanan ve Kaybedenler Belli Oldu Ford Otosan, Türk Traktör, Tofaş.... Borsada Otomotiv Karnesi Ortaya Çıktı