Kurşun Tespit Edildi! Ünlü Firmanın Makarnası İki Ülkede Raflardan Kaldırıldı... Açıklama Geldi

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Dünyaca ünlü makarna markası Barilla, Avrupa’da ciddi bir gıda güvenliği sorunuyla karşı karşıya. Türkiye'de de yaygın olarak satılan markanın tam buğdaylı "Penne Rigate" ürününde yüksek oranda kurşun tespit edildi. Gelişmenin ardından İsviçre’deki süpermarket zinciri Spar, ilgili makarnaları raflardan toplatma kararı aldı.

ALMANYA DA HAREKETE GEÇTİ

Almanya’da da önlem olarak aynı ürün piyasadan çekilirken, tüketici portalı produktwarnung.eu uyarıyı kamuoyuna duyurdu. Geri çağrılan ürünlerin son kullanma tarihinin 1 Mart 2026 olduğu, lot numarasının ise I13446624 olduğu bildirildi.

BARILLA'DAN SAVUNMA GELDİ

Barilla, tartışma yaratan makarnayla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu ürünün ev kullanımı için herhangi bir sağlık riski taşımadığını öne sürdü. Yetkililerin de benzer görüşte olduğunu savunan marka, resmi bir toplama kampanyasına gerek olmadığını iddia etti.

Barilla söz konusu makarnada iç analizler yapıldığını ve kullanılan ham maddelerin 'uygun ve güvenli' olduğunu belirtti. Aşırı kurşunun kaynağını bulmak için en analizlerin yapıldığını söyleyen şirket "Ürün kalitesi ve güvenliği en önemli önceliklerimiz" dedi.

ÖLÜMCÜL TEHLİKE

Uzmanlar, kurşunun vücutta birikerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Baş ağrısı, kronik yorgunluk, sinir sistemi bozuklukları gibi belirtilerle kendini gösteren kurşun zehirlenmesi, ileri safhalarda ölüme kadar gidebiliyor.

İsviçreli tüketicilere ise ilgili ürünü Spar, Maxi ve TopCC marketlerine iade etmeleri çağrısında bulunuldu. Şirketin kamuoyunu ne ölçüde ikna edeceği ve diğer ülkelerde benzer önlemlerin alınıp alınmayacağı merakla bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi