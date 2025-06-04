Trump'tan Çin Devlet Başkanı 'Şi Cinping' İtirafı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Trump, Şi Cinping’e karşı duyduğu kişisel sempatiye rağmen, onunla anlaşmanın ne denli zor olduğunu vurguladı.

'ANLAŞMASI ZOR BİRİ'

Trump açıklamasında, “Çin Devlet Başkanı Şi'yi severim, hep sevmişimdir ve her zaman seveceğim. Ancak kendisi çok sert ve anlaşma yapması son derece zor biri” ifadelerini kullandı.