Beşiktaş Fibabanka'dan Kritik Galibiyet: Seri 2-2’ye Geldi

Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda Anadolu Efes'i 75-64 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi. Final yolunda kader maçına çıkacak siyah-beyazlılar, Fenerbahçe Beko’nun rakibi olmak için son karşılaşmayı kazanmak zorunda.

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Beşiktaş Fibabanka'dan Kritik Galibiyet: Seri 2-2’ye Geldi
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Basketbol Süper Ligi Play-off Yarı Final serisinin dördüncü maçında Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'i deplasmanda 75-64 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi. Mücadele, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynandı ve hakemler Ali Serkan Emlek, Özlem Yalman ve Hüseyin Çelik tarafından yönetildi.

Maça etkili başlayan siyah-beyazlılar, ilk periyodu 23-18 önde kapattı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş, soyunma odasına 42-37'lik skor avantajıyla gitti. Üçüncü periyotta çekişme artarken, konuk ekip 55-52 ile skor üstünlüğünü korudu.

Beşiktaş Fibabanka'dan Kritik Galibiyet: Seri 2-2’ye Geldi - Resim : 1

Son periyotta farkı çift hanelere kadar çıkaran Beşiktaş Fibabanka, sahadan 75-64'lük galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla seride eşitlik sağlandı ve final bileti için her şey 5. maça kaldı.

Beşiktaş'ta Jonah Mathews 25 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Morgan 12, Terry 10 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Anadolu Efes'te Nwora 19, Oturu 15 sayıyla öne çıkan isimler oldu. Serinin kazananı, finalde Fenerbahçe Beko’nun rakibi olacak. Beşinci ve son maç büyük bir heyecana sahne olacak.

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Kaynak: AA-DHA

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