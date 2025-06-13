Süper Lig Devinden Neymar Bombası

Fenerbahçe'nin Neymar'ı transfer etmek için kolları sıvadığı açıklandı. Yıldız oyuncunun da Avrupa'da oynamaya sıcak baktığı kaydedildi.

Süper Lig Devinden Neymar Bombası
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Süper Lig şampiyonluğunu Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe, Bayern Münih’ten ayrılma kararı alan Leroy Sane’yi de ezeli rakibine kaptırdı. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler dünyayı ayağa kaldıracak bir transfere imza atmayı planlıyor.

Taraftarların istifa çağrıları sürerken, kendini affettirmek isteyen Fenerbahçe ynetiminin sansasyon yaratacak bir isme gitmeyi planladığı kaydedildi. Bu ismin de Brezilyalı yıldız Neymar olduğu iddia edildi.

Bir dönem dünyanın en iyi oyuncuları arasında gösterilen Neymar’ın Avrupa’ya gönmek istediği belirtilirken, sözleşmesi 2025’in sonunda sona erecek olan yıldız ismin istemesi halinde yaz döneminde Avrupa’dan bir takıma bedelsiz olarak transfer olabileceği yönünde madde bulunduğu kaydedildi.

2026 Dünya Kupası’nda Brezilya’nın kadrosunda yer almak isteyen Neymar ile Fenerbahçe’nin yanı sıra Avrupa’dan İngiliz ekibi Aston Villa ve Fransız devi Marsilya’nın da ilgilendiği kaydedildi.

Fenerbahçe’nin Neymar için kesenin ağzını açtığı ve 1+1 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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