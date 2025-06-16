Bayern Münih'ten 10 Gol Yedi Ama Hayalini Gerçekleştirdi

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FIFA Dünya Kulüpler Kupası C Grubu’nda Alman devi Bayern Münih, Yeni Zelanda ekini Auckland City’e gol oldu yağdı. Karşılaşma 10-0 sona ererken, karşılaşmada 10 gol yiyen Yeni Zelanda ekibinin kalevisi Conor Tracey’in depo görevlisi olarak çalıştığı ve iş yerinden izin alarak turnuvada forma giydiği ortaya çıktı.

Karşılaşma 10-0 sona ererken, Bayern’in gollerini Kingsley Coman 6 ve 21, Sacha Boey 18, Michael Olise 20 ve 45+3, Thomas Müller 45 ve 89, Jamal Musiala 67, 73 (penaltıdan) ve 84’üncü dakikalarda kaydetti.

Bayern bu skorla C Grubunda liderliğe oturdu. Karşılaşmada 10-0’lık skor tabelası dikkat çekerken, Auckland City’nin kalesinin bir depo görevlisi olması maçın önüne geçen bir detay oldu.

İŞİNDEN İZİN ALARAK DEV ORGANİZASYONA KATILDI

Conor Tracey’in Auckland City’nin formasını 2019’dan bu yana terlettiği bilinirken, asıl mesleğinin bir ilaç şirketinin deposunda forklift operatörlüğü olduğu kaydedildi. Tracey, dev organizasyonda forma giymek için iş yerinden izin almak zorunda kalırken, hikayesini “Yıllık iznimle ücretsiz iznimi birleştirerek kullanmam gerekecek. Kira, faturalar ve benzeri şeyler konusunda biraz sıkıntı çekeceğim, ama Bayern, Benfica ve Boca gibi takımlarla oynamak için buna kesinlikle değer” ifadelerini kullandı.

Tracey 10 gol yediği karşılaşmada hayalini de gerçekleştirmiş oldu. Tracey’nin hayali efsane kaleci Manuel Neuer ile tanışmaktı. 28 yaşındaki kaleci, 10 gol yese de bu hayatlini gerçekleştirmiş oldu.

Yeni Zelanda ekibi bazı oyucuları iş yerinden izin alamadığı için turnuvaya tam kadro olarak gelememişti.

Kaynak: Haber Merkezi