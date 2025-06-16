Bayern Münih Paylaştı, Galatasaraylılar Havalara Uçtu

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, Bayern Münih forması giyen eski oyuncusu Sacha Boey ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Bayern Münih Paylaştı, Galatasaraylılar Havalara Uçtu
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ikinci gün heyecanı yaşanırken, Almanya temsilcisi Bayern Münih’ten Galatasaraylıları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Almanya temsilcisi Bayern Münih, ABD'nin Cincinnati şehrindeki TQL Stadı'nda oynanan C Grubu ilk karşılaşmasında Auckland City’e gol olup yağdı. Bayern, karşılaşmadan 10-0’lık üstünlükle ayrılırken, karşılaşmada Galatasaray’ın transfer gündeminde yer alan Sacha Boey de bir gol attı.

Bayern Münih’in gol yağmuru Kingsley Coman'ın 6 ve 21, Sacha Boey'nin 18, Michael Olise'nin 20 ve 45+3, Thomas Müller'in 45 ve 89, Jamal Musiala'nın 67, 73 (penaltıdan) ve 84. attığı gollerle geldi.
karşılaşmada Galatasaray’ın çiçeği burnunda yıldızı Leroy Sane de yedekler arasında başladı.

GALATASARAYLILARI HAVALARA UÇURAN PAYLAŞIM

Bayern’in ikinci golünü eski Galatasaraylı Sacha Boey kaydederken, yıldız isim golün ardından büyük sevinç yaşadı. Golün ardından Bayern Münih Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Bayern Münih Paylaştı, Galatasaraylılar Havalara Uçtu - Resim : 1

Alman ekibi sosyal medyadan yapılan Sacha Boey paylaşımına ‘aslan’ emojisi ekledi. BU paylaşımın ardından Galatasaray taraftarları yıldız isme eski kulübüne dönmesi için çağrılarda bulundu.

Boey, Bayern Münih’e 30 milyon euro bedelle katılmıştı. Galatasaray’ın eski yıldızını kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtiliyordu.

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