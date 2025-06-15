A Milli Kadın Basketbol Takımı, İstanbul'daki Hazırlıklarını Tamamladı
2025 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı, İstanbul'daki hazırlık sürecini tamamladı.
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından yapılan açıklamada, takımın antrenmanlarının Basketbol Gelişim Merkezi'nde başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde gerçekleştiği belirtildi.
İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayan milliler, turnuva grup karşılaşmaları için yarın Yunanistan'ın Pire şehrine hareket edecek.
Turnuvaya 12 oyuncuyla katılacak olan takımda, aday kadrodan Sehernaz Çidal son kadrodan çıkarılan isim oldu.
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın A Grubu'ndaki karşılaşmaları şu şekilde:
18 Haziran Çarşamba:
17.30 Türkiye - Fransa
19 Haziran Perşembe:
17.30 İsviçre - Türkiye
21 Haziran Cumartesi:
20.30 Yunanistan - Türkiye
Kaynak: AA