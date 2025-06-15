Okçuluk Sporcularına Malzeme Takviyesi

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü Okçuluk sporcularına ekipman dağıtım töreni yaptı.

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Okçuluk Sporcularına Malzeme Takviyesi
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Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü Okçuluk sporcularına ekipman dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Sporculara malzeme dağıtımını Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve Kulüp Başkanı Nihal Sert yaptı. Törende konuşan İlMüdürü Kabakcı; sporculara desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Kabakcı; "Kulüp sporcularımıza ekipman dağıtım törenleri düzenli aralıklarla devam edecek ve her branşa gerekli desteği sağlayacağız. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü Başkanımız Nihal Sert’e çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Yeni ekipmanlarına kavuşan sporcularımıza ekipmanlarının hayırlı olmasını ve katılacakları müsabakalarda başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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