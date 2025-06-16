Efsane Geri Dönüyor

Pek çok ekibi çalıştıran Sergen Yalçın'ın Süper Lig'e geri döneceği iddia edildi. Yalçın'ın bir kulüple ilk görüşmeyi yaptığı ve bu görüşmenin de olumlu geçtiği kaydedildi.

Efsane Geri Dönüyor
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Süper Lig’de uzun zamandır bir takımı çalıştırmayan Sergen Yalçın’ın futbol sahnesine geri döneceği iddia edildi.

Selçuk İnan ile yollarını ayırmasının ardından henüz bir teknik adamla anlaşmamış olan Gaziantep FK’nın Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Efsane Geri Dönüyor - Resim : 1

Sergen Yalçın Antalyaspor ile yollarını ayırmasının ardından spor yorumculuğuna geri dönerken, Gaziantep FK ile masaya oturduğu bildirildi. Görüşmenin olumlu geçtiği kaydedilirken, imzaların yakın zamanda atılması bekleniyor.

Yalçın teknik direktörlük kariyerine Gaziantep FK’da başlamasının ardından Süper Lig’de çok sayıda ekibi çalıştırmıştı. Yalçın’ın adı Fenerbahçe ile de anılıyordu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Sergen Yalçın Süper Lig
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