Efsane Geri Dönüyor

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Süper Lig’de uzun zamandır bir takımı çalıştırmayan Sergen Yalçın’ın futbol sahnesine geri döneceği iddia edildi.

Selçuk İnan ile yollarını ayırmasının ardından henüz bir teknik adamla anlaşmamış olan Gaziantep FK’nın Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Sergen Yalçın Antalyaspor ile yollarını ayırmasının ardından spor yorumculuğuna geri dönerken, Gaziantep FK ile masaya oturduğu bildirildi. Görüşmenin olumlu geçtiği kaydedilirken, imzaların yakın zamanda atılması bekleniyor.

Yalçın teknik direktörlük kariyerine Gaziantep FK’da başlamasının ardından Süper Lig’de çok sayıda ekibi çalıştırmıştı. Yalçın’ın adı Fenerbahçe ile de anılıyordu.

Kaynak: Haber Merkezi