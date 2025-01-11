Ali Koç ve Sergen Yalçın Görüştü mü? Fenerbahçe'den Açıklama

Bugün Ali Koç'un Sergen Yalçın'a telefon ederek görüşmek istediği ve Yalçın'ın, trafik nedeniyle gelemeyeceğini söylemesi üzerine trafiğe takılmaması için Bebek'e kendi teknesini gönderdiği iddia edildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un özel teknesiyle yalısına davet ettiği Sergen Yalçın'la Fenerbahçe'ye dair tavsiyeler aldığı iddia edilirken Yalçın'dan Mourinho'ya da eleştiriler geldiği ifade edilmişti. Ancak akşam saatlerinde bu görüşmeye dair resmi hesaptan açıklama geldi.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın görüşme yaptığı iddialarını yalanladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün, OdaTv adlı mecrada yayınlanan Başkanımız Ali Y. Koç ile Sn. Sergen Yalçın’ın görüşme yaptığı iddiası, külliyen yalandır.

Bu haber, malum kesimlerin algı oluşturarak iki camiayı karşı karşıya getirme hedefinin yansımasıdır." denildi.

Açıklama



Bugün, OdaTv adlı mecrada yayınlanan Başkanımız Ali Y. Koç ile Sn. Sergen Yalçın’ın görüşme yaptığı iddiası, külliyen yalandır.



Bu haber, malum kesimlerin algı oluşturarak iki camiayı karşı karşıya getirme hedefinin yansımasıdır. pic.twitter.com/BKBbb1lPk0 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 11, 2025

Kaynak: Haber Merkezi