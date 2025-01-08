Ali Koç, Merakla Beklenen Kararı Açıkladı: Fenerbahçe Türkiye Kupası'na Katılacak mı?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün Türkiye Kupası'na katılacağını açıkladı. Koç, "İş terse dönerse her zaman çekilme kararımız vardır. Yarın çıkıp maçımızı oynayacağız" dedi.

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Ali Koç, Merakla Beklenen Kararı Açıkladı: Fenerbahçe Türkiye Kupası'na Katılacak mı?

Sarı-lacivertli yönetim tarafından 2 Nisan 2024 tarihinde kongre üyelerinden 2 yıl boyunca Türkiye Kupası’na katılmama durumu için yetki alınmıştı. Hafta içinde yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan kararlar ve izlenecek yol haritası ile ilgili Başkan Ali Koç, bugün basın toplantısı düzenledi.

FENERBAHÇE'NİN KARARI NE?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ziraat Türkiye Kupası'na katılıp katılmayacaklarına ilişkin "Türkiye Kupası'na katılma kararı verdik. U19 ile değil hocamızın karar vereceği bir kadroyla. İş terse dönerse her zaman çekilme kararımız vardır. Yarın çıkıp maçımızı oynayacağız" dedi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın 20.30'da Kasımpaşa'ya konuk olacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam’ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Murat Ergin Gözütok yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Turtay olacak.

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Kaynak: Haber Merkezi

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