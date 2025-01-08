Hatay'da Korkutan Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi
Hatay'da bir binanın çatı katından alevler yükseldi. Korkutan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Alsancak Mahallesi'nde 2 katlı binanın çatı katındaki dairede, sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara neden oldu.
Kaynak: AA