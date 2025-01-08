Hatay'da Korkutan Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Hatay'da bir binanın çatı katından alevler yükseldi. Korkutan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da Korkutan Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Alsancak Mahallesi'nde 2 katlı binanın çatı katındaki dairede, sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara neden oldu.

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Kaynak: AA

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