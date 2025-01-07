İstanbul'da Alevler Geceyi Aydınlattı: Küçükçekmece ve Avcılar'da Peş Peşe Yangın

İstanbul'da iki ilçeden peş peşe yangın haberi geldi. Küçükçekmece'de 11 katlı binanın 7'nci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Avcılar'da ise bir binanın beşinci katında yangın paniği yaşandı. Yangın sırasında binada mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Her iki yangın da itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Son Güncelleme:
İstanbul'da Alevler Geceyi Aydınlattı: Küçükçekmece ve Avcılar'da Peş Peşe Yangın

İstanbul'un Avcılar ve Küçükçekmece ilçelerinden art arda yangın haberleri geldi. Avcılar'da Denizköşkler Mahallesi'nde bir binanın 5. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında binada mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

HASAR MEYDANA GELDİ

Küçükçekmece'de ise Atakent Mahallesi 235. Cadde'de bulunan binanın 7'nci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Dairede hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA-İHA

Son Güncelleme:
Hastane Koridorunda Kadın Cinayeti! Eski Çalışanına Kurşun Yağdırıp İntihara Kalkıştı Devlet Hastanesi Koridorunda Kadın Cinayeti!
Asla Bayatlamayan Tuzlu Kurabiye Yapmanın Yolu! 1 Hafta Taze Kalıyor Asla Bayatlamayan Tuzlu Kurabiye Yapmanın Yolu! 1 Hafta Taze Kalıyor
Jack Sparrow Ankara'da! Görenler Dönüp Bir Daha Baktı: Giydiği Kostüm ile İlgi Odağı Oldu Giydiği Kostüm ile Başkentlilerin İlgi Odağı Oldu
Bulaşık Makinesini Böyle Doldurmayanlar Yandı! Faturanız İkiye Katlanacak Bulaşık Makinesini Böyle Doldurmayanlar Yandı! Faturanız İkiye Katlanacak
Bakan Kurum'dan Belediyelere Müsilaj Uyarısı: 'Marmara'yı Kaybederiz' Bakan Kurum'dan Belediyelere Müsilaj Uyarısı
Para Karşılığı Binlerce Uyuşturucu Reçetesi Yazmıştı: Mahkemedeki Savunması Ağızları Açık Bıraktı Para Karşılığı Binlerce Uyuşturucu Reçetesi Yazmıştı