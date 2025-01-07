İstanbul'da Alevler Geceyi Aydınlattı: Küçükçekmece ve Avcılar'da Peş Peşe Yangın

İstanbul'un Avcılar ve Küçükçekmece ilçelerinden art arda yangın haberleri geldi. Avcılar'da Denizköşkler Mahallesi'nde bir binanın 5. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında binada mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

HASAR MEYDANA GELDİ

Küçükçekmece'de ise Atakent Mahallesi 235. Cadde'de bulunan binanın 7'nci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Dairede hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA-İHA