Hastane Koridorunda Kadın Cinayeti! Eski Çalışanına Kurşun Yağdırıp İntihara Kalkıştı

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi B Blok’ta saat 18.30 sıralarında bir kadın katledildi. Edinilen bilgiye göre; hastanenin kantininde çalışmaya başlayan Derya Kozan ile bir süre yanında çalıştığı M.A. koridorda karşılaştı. Yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından M.A., üzerinde bulundurduğu tabancayla Derya Kozan’a art arda ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Derya Kozan yere yığılırken, M.A. aynı tabancayla kendisini vurdu.

Hastaneden gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Derya Kozan’ın olay yerinde hayatını kaybetti belirlenirken, ağır yaralı olduğu anlaşılan M.A. ise yoğun bakıma alındı.

Kentte esnaf olan M.A.'nın daha önceden yanında çalışan Derya Kozan ile gönül ilişkisi olduğu iddia edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA