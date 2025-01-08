İran’da Tutuklanmıştı, İtalyan Gazeteci Cecilia Sala Hakkında Flaş Gelişme

Geçen ay İran’da gözaltına alınıp ardından tutuklanan İtalyan gazeteci Cecilia Sala serbest bırakıldı. Sala, İranlı mühendis Muhammed Abedini’nin ABD askerlerinin ölümüne yol açan insansız hava aracı teknolojisini tedarik ettiği suçlamasıyla tutuklanmıştı.

İran’da Tutuklanmıştı, İtalyan Gazeteci Cecilia Sala Hakkında Flaş Gelişme

İtalyan gazeteci Cecilia Sala, geçen ay İranlı mühendis Muhammed Abedini’nin ABD askerlerinin ölümüne yol açan insansız hava aracı teknolojisini tedarik ettiği şüphesiyle Milano'da gözaltına alınmıştı.

İran’da Tutuklanmıştı, İtalyan Gazeteci Cecilia Sala Hakkında Flaş Gelişme - Resim : 1

İtalya Başbakanlık yetkilileri, 19 Aralık'ta tutuklanan gazeteci hakkındaki flaş bir gelişmeyi duyurdu. İtalyan gazeteci Cecilia Sala’nın serbest bırakıldığı açıklandı.

Yetkililer, Sala'nın serbest bırakılmasını 'diplomatik ve istihbarat kanalları aracılığıyla yapılan yoğun çalışmaların' sonucu olarak ifade etti. Gazeteci Cecilia Sala, ülkesine dönmek üzere İran'dan ayrıldı.

İran’da Tutuklanmıştı, İtalyan Gazeteci Cecilia Sala Hakkında Flaş Gelişme - Resim : 2

Kaynak: ANKA

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