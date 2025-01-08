İran’da Tutuklanmıştı, İtalyan Gazeteci Cecilia Sala Hakkında Flaş Gelişme

İtalyan gazeteci Cecilia Sala, geçen ay İranlı mühendis Muhammed Abedini’nin ABD askerlerinin ölümüne yol açan insansız hava aracı teknolojisini tedarik ettiği şüphesiyle Milano'da gözaltına alınmıştı.

İtalya Başbakanlık yetkilileri, 19 Aralık'ta tutuklanan gazeteci hakkındaki flaş bir gelişmeyi duyurdu. İtalyan gazeteci Cecilia Sala’nın serbest bırakıldığı açıklandı.

Yetkililer, Sala'nın serbest bırakılmasını 'diplomatik ve istihbarat kanalları aracılığıyla yapılan yoğun çalışmaların' sonucu olarak ifade etti. Gazeteci Cecilia Sala, ülkesine dönmek üzere İran'dan ayrıldı.

Kaynak: ANKA