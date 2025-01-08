Kocaeli'de Operasyon: 2 Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Gebze ilçesinde çalışma yürüttü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası olan S.E. (45) ile "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan C.E. (36) yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA