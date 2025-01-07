Malatya'da Tarihi Eser Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı

Malatya'da bir eve düzenlenen operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen heykeller ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Malatya'da Tarihi Eser Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı

Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 15 heykel, 2 bileklik, 1 biblo ve 1 küp ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt'ta bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 15 heykel, 2 adet bileklik, 1 biblo ve 1 küp ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

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